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Студія Вашингтон

Голосування Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Голосування Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Голосування Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Генеральна асамблея ООН на своїй 11 надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною Росії.

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