Брифінг Голосу Америки. Падіння ракети на Польщу - якою буде відповідь?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Падіння ракети на територію Польщі викликало бурхливу реакцію в світі. Пояснюємо, що відомо на цю мить - і якого розвитку подій варто очікувати далі. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.