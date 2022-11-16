США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Ракетні обстріли РФ 15 листопада внесли корективи у заключний день зустрічі «G20» на Балі – підсумки саміту. Офіційна позиція польського уряду щодо розслідування падіння ракети на її території. «Рамштайн-7» – подробиці засідання контактної групи з питань оборони України. Конгресмени США від обох партій у інтерв’ю Голосу Америки: жодна країна не була би в небезпеці, якби Росія не розпочала війну проти України. Адміністрація США зробила запит у Конгрес виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні. Дональд Трамп офіційно оголосив, що знову балотуватиметься в президенти США у 2024 році. Не залишилось жодного вцілілого будинку: як виживають мешканці прифронтового селища Луч у Миколаївській області.