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Студія Вашингтон

Рішення чергового засідання у форматі «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Рішення чергового засідання у форматі «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Рішення чергового засідання у форматі «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Офіційна позиція польського уряду щодо розслідування вибуху ракети на території Польщі 15 листопада. Росія несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі – реакція лідерів країн-членів НАТО.

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