Брифінг Голосу Америки. Суд у Гаазі оголосив вирок у справі MH17 - основне
Брифінг Голосу Америки - наживо. Окружний суд Гааги оголосив вирок у справі малайзійського Boeing 777 рейсу MH17. Основні деталі. Також підсумовуємо саміт G20 в Індонезії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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