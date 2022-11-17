Брифінг Голосу Америки. Суд у Гаазі оголосив вирок у справі MH17 - основне

Брифінг Голосу Америки - наживо. Окружний суд Гааги оголосив вирок у справі малайзійського Boeing 777 рейсу MH17. Основні деталі. Також підсумовуємо саміт G20 в Індонезії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.