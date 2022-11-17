Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Ексклюзив: Михайло Подоляк не вважає, що непогодження в попередніх оцінках щодо польського розслідування створює напругу у відносинах України з партнерами. Вирок MH-17: Суд у Нідерландах визнав винними трьох осіб у діях, що призвели до збиття малайзійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року. Проміжні вибори 2022 – підсумки. Інтерв'ю із Севгіль Мусаєвою - лавреаткою міжнародної премії свободи ЗМІ. Як харківські волонтери допомагають місцевим та чому американський астронавт Скотт Келлі вирішив прийти на допомогу?
Випуски
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листопад 16, 2022
США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2022
Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 14, 2022
Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 11, 2022
Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 10, 2022
ППО Avenger, ракети для HAWK. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 09, 2022
Перші підсумки проміжних виборів у США. ЧАС-ТАЙМ