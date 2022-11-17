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Час-Time

Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Ексклюзив: Михайло Подоляк не вважає, що непогодження в попередніх оцінках щодо польського розслідування створює напругу у відносинах України з партнерами. Вирок MH-17: Суд у Нідерландах визнав винними трьох осіб у діях, що призвели до збиття малайзійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року. Проміжні вибори 2022 – підсумки. Інтерв'ю із Севгіль Мусаєвою - лавреаткою міжнародної премії свободи ЗМІ. Як харківські волонтери допомагають місцевим та чому американський астронавт Скотт Келлі вирішив прийти на допомогу?

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