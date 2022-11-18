Проміжні вибори 2022 – фінальні результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Згідно з останніми даними підрахунків голосів у наступному Конгресі демократи матимуть більшість в Сенаті, а республіканці – в Палаті представників. Про підсумки проміжних виборів США-2022 та новий пакет допомоги для України – у включенні із Конгресу.