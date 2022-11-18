Проміжні вибори 2022 – фінальні результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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листопад 17, 2022
Рішення чергового засідання у форматі «Рамштайн». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 16, 2022
США надалі надаватимуть Україні необхідну допомогу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 15, 2022
Голосування Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 12, 2022
ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 11, 2022
Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 10, 2022
В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН