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Чому в Угорщини Орбана тертя з ЄС і Києвом, але співпраця з Москвою
«Брюссельські санкції знищують нас», - проголошують розвішані з осені в Угорщині рекламні плакати із зображенням велетенської бомби, на якій для переконливості додатково написано «санкції».
Орбан каже, що проблема в санкціях ЄС, а не в тому, що робить Росія.Сабольч Пані
Сторонні можуть помилково подумати, що це Бельгія, не зрозуміло чому, запровадила санкції проти Угорщини - союзниці в НАТО і ЄС.
Але угорці знають, що їхній лідер Віктор Орбан має на увазі санкції Європейського Союзу проти Росії через російську війну в Україні.
«Вся Європа потерпає від санкцій Брюсселя», - стверджує прем’єр-міністр Орбан за кожної нагоди і доводить, що саме «Через брюссельські санкції ціни на енергоносії підскочили по всій Європі», а тому, каже він, урядова партія Фідес докладає всіх зусиль «для захисту інтересів Угорщини».
Також від його уряду безупинно лунають заклики, що повинна «припинитися» війна в сусідній Україні, але офіційний Будапешт, обурюючись війною, не закликає Росію припинити вторгнення і забрати війська.
На тлі закликів до миру угорські посадовці радо їздять до Москви, заявляючи, що попри війну готові до співпраці з Росією.
«Угорщина стала заручницею Росії»
Як сталося, що Віктор Орбан, з діяча, який почав шлях у політиці наприкінці 1980-х років з заклику до Москви вивести радянські війська з Угорщини, перетворився на найприязнішого до Кремля європейського лідера саме в час загарбницької російської війни під заклики найвойовничіших московських голосів дійти до угорських кордонів?
Угорські аналітики зокрема журналіст Сабольч Пані з угорського центру розслідувань Direct36 звертають увагу, що Орбан, як виглядає, поступово розвернув політичну позицію і зараз «дуже вороже налаштований до США та до Заходу».
«Це дуже помітно, якщо ви просто поглянете на його промови, в яких він називає США і ЄС винними в економічних проблемах Угорщини. Орбан каже, що проблема полягає в санкціях ЄС, а не в тому, що робить Росія. Я розмовляв з людьми в оточенні Орбана, які кажуть, що він справді впевнений в тому, що США не хочуть добра нашому регіону», - сказав Сабольч Пані у розмові з Голосом Америки.
В розлогому розслідуванні Сабольча Пані і його колеги Андраша Сабо йдеться, що ключовим елементом економічної політики уряду Віктора Орбана стало майже повне покладання на дешеву нафту і газ з Росії.
«За останні 10 років залежність Угорщини від російської енергії стала такою величезною, що угорський уряд фактично втратив суверенітет, коли йдеться про рішення у закордонній політиці. Угорщина стала заручницею Росії, коли йдеться про енергію. Помешкання угорців обігріваються російським газом, російський газ використовує промисловість. Уряд дуже боїться припинення газопостачання з Росії. Через некомпетентну економічну політику уряд вимушений шукати шляхів отримання щораз більших обсягів дешевшого російського газу» - каже Сабольч Пані.
Авторитаризм на субсидіях
Віктору Орбану дуже щастило, погоджуються коментатори, вказуючи, що другий період його прем’єрства, який триває з 2010 року, значною мірою співпав з періодом значного підвищення рівня життя угорців не в останню чергу завдяки членству у Європейському Союзі.
Він розбудовує цю систему вже 30 років. Це не треба недооцінювати... Очевидно, що це може статися і в іншій країні.Тібор Дешевфі
Але, тримуючи мільярдні субсидії ЄС, уряд Орбана за останні роки змінив країну так, що у вересні 2022 року Європейський парламент схвалив постанову, в якій стверджується, що Угорщина більше не може вважатися повністю демократичною державою а натомість стала «виборною автократією».
Європейські папоаментарі засудили те що вони назвали навмисними і систематичними намаганнями угорського уряду підривати європейські цінності.
Європейська комісія тим часом затримала виплату Угорщині багатомільярдних субсидій, виманаючи, щоб уряд Орбана вдався до кроків для гарантування незалежності угорського судочинства і запровадив антикорупційні заходи.
Агентство Reuters наголошгувало, що йдеться про величезну суму - 14,7 мільярдів євро ($15,3 млрд.), які становлять майже 10% ВВП Угорщини 2022 р.
Угорський соціолог Тібор Дешевфі наголошує на тому, що Віктор Орбан домігся широкої підтримки в країні і зберігає високу популярність.
«Це унікальне зосередження влади в одних руках. А також унікальний вплив на громадську думку. Я б вказав на створену ним небувалу в ЄС в умовах демократії пропагандистську машину. Вона більше схожа на те, що буває в тоталітарних суспільствах. Хоча навіть в комуністичні часи існувало інакодумство. І зараз опозиція існує, але Орбан дуже вміло згуртовує десь понад 2 мільйони своїх найактивніших прихильників і перемагає на виборах», - сказав Дешевфі у розмові з Голосом Америки.
Він підкреслює, що до Угорщини як до моделі зосередження влади в одних руках із застосуванням на перший погляд демократичних важелів придивляються прихильники «сильних лідерів» і в інших країнах.
«Його запрошують в Америку, де він пояснює консервативним силам, як перемагати. Його дуже поважає Мелоні. Можливо не всі мають такий хист як Орбан. А крім того він розбудовує цю систему вже 30 років. Це не треба недооцінювати … Очевидно, що це може статися і в іншій країні», - вважає Тібор Дешевфі.
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