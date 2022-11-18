Брифінг Голосу Америки. G20, атака на Україну, "Рамштайн" – підсумки
Брифінг Голосу Америки – наживо. Підбиваємо підсумки тижня, що минає і згадуємо основне. Саміт G20, масова атака на Україну, падіння ракети у Польщі, зустріч у форматі Рамштайн та інші події. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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Брифінг Голосу Америки. Падіння ракети на Польщу - якою буде відповідь?
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