Група республіканців вимагає контролю над допомогою Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Група республіканців вимагає аудиту конгресового фінансування для України. Тема України на G20 – підсумки саміту в Індонезії. Жителі села Пшеводув в Польщі оговтуються від падіння ракети. «Не може бути переговорного процесу, який говорить: капітулюйте», – ексклюзивне інтервʼю з радником Офісу президента України Михайлом Подоляком. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва стала лауреаткою премії за свободу преси. Позбавлення журналістів акредитації в прифронтовій зоні та на передовій – чому і що буде далі?