Група республіканців вимагає контролю над допомогою Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Група республіканців вимагає аудиту конгресового фінансування для України. Тема України на G20 – підсумки саміту в Індонезії. Жителі села Пшеводув в Польщі оговтуються від падіння ракети. «Не може бути переговорного процесу, який говорить: капітулюйте», – ексклюзивне інтервʼю з радником Офісу президента України Михайлом Подоляком. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва стала лауреаткою премії за свободу преси. Позбавлення журналістів акредитації в прифронтовій зоні та на передовій – чому і що буде далі?
Випуски
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листопад 17, 2022
Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 16, 2022
США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2022
Cвітові лідери реагують на атаку по Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 14, 2022
Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 11, 2022
Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 10, 2022
ППО Avenger, ракети для HAWK. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ