«Наша вразливість може послабити стійкість України», - каже Молдова

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту підтримати її країну, яка опинилася в кризовому стані ускладненому російською війною проти України.

Молдова, невелика держава з населенням приблизно 3 млн. розташована між Україною та Румунією, після лютневого вторгнення Росії в Україну прийняла десятки тисяч українських біженців, але Мая Санду застерігає, що ускладнена війною криза може змусити і багатьох молдован цієї зими шукати притулку у Європі.

Європі та Україні потрібна сильна Молдова.., щоб підтримувати Україну під час війни.., щоб надавати прихисток біженцям...

Санду пише в Politico.eu, що різке скорочення газопостачання з Росії, а також активізоване у листопаді російське бомбардування української енергетичної інфраструктури загрожує виживанню і Молдови.

Звернення молдовської президентки опубліковане в день міжнародної конференції 21 листопада у Парижі 21, де представники принаймні 45 країн, як очікують, запропонують кошти для підтримки молдовського бюджету, електропостачання, а також для забезпечення українських біженців.

Мая Санду повідомляє, що Молдова з першого дня російського вторгнення в Україну прийняла понад 650 000 українських біженців, і зараз «понад 80 000 з них вирішили залишитися», а решта подалися в інші країни.

В той час як над Молдовою пролітали російські ракети на цілі в Україні, Росія також зберігає військову присутність - 1600 російських військових у непідконтрольному молдовським урядом Придністров’ї.

Санду нагадує, що через молдовську територію пролягають «важливі шляхи постачання у Україну і експорту з України - значної частки української торгівлі, включно зі збіжжям».

«Європі та Україні потрібна сильна Молдова. Достатньо міцна, щоб підтримувати Україну під час війни. Достатньо міцна, щоб зберігати мир і стабільність у нашому регіоні. Достатньо міцна, щоб надавати прихисток біженцям. І достатньо міцна, щоб стати осередком для відбудови півдня України після війни», - підкреслює Мая Санду, наголошуючи, що її країна готова нести тягар, але не може робити це наодинці.

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