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«Наша вразливість може послабити стійкість України», - каже Молдова
Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту підтримати її країну, яка опинилася в кризовому стані ускладненому російською війною проти України.
Молдова, невелика держава з населенням приблизно 3 млн. розташована між Україною та Румунією, після лютневого вторгнення Росії в Україну прийняла десятки тисяч українських біженців, але Мая Санду застерігає, що ускладнена війною криза може змусити і багатьох молдован цієї зими шукати притулку у Європі.
Європі та Україні потрібна сильна Молдова.., щоб підтримувати Україну під час війни.., щоб надавати прихисток біженцям...Мая Санду
Санду пише в Politico.eu, що різке скорочення газопостачання з Росії, а також активізоване у листопаді російське бомбардування української енергетичної інфраструктури загрожує виживанню і Молдови.
Звернення молдовської президентки опубліковане в день міжнародної конференції 21 листопада у Парижі 21, де представники принаймні 45 країн, як очікують, запропонують кошти для підтримки молдовського бюджету, електропостачання, а також для забезпечення українських біженців.
Мая Санду повідомляє, що Молдова з першого дня російського вторгнення в Україну прийняла понад 650 000 українських біженців, і зараз «понад 80 000 з них вирішили залишитися», а решта подалися в інші країни.
В той час як над Молдовою пролітали російські ракети на цілі в Україні, Росія також зберігає військову присутність - 1600 російських військових у непідконтрольному молдовським урядом Придністров’ї.
Санду нагадує, що через молдовську територію пролягають «важливі шляхи постачання у Україну і експорту з України - значної частки української торгівлі, включно зі збіжжям».
«Європі та Україні потрібна сильна Молдова. Достатньо міцна, щоб підтримувати Україну під час війни. Достатньо міцна, щоб зберігати мир і стабільність у нашому регіоні. Достатньо міцна, щоб надавати прихисток біженцям. І достатньо міцна, щоб стати осередком для відбудови півдня України після війни», - підкреслює Мая Санду, наголошуючи, що її країна готова нести тягар, але не може робити це наодинці.
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У Казахстані пройшли вибори президента: екзит-поли свідчать про перемогу Токаєва
У Казахстані оголосили дані трьох опитувань, за підсумками яких переможцем виборів вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає посаду президента.
Як передає казахська служба Радіо Свобода, за даними першого екзит-полу від міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.
Друге місце займає варіант «проти всіх». Тих, хто проголосував за неї – 5,2 відсотка голосів.
До 22-ї години 20 листопада в Казахстані (о 18 годині за Києвом) завершилося голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 відсотка загальної кількості громадян, включених до списків.
Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей . Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.
Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів.
Німеччина пропонує Польщі ЗРК Patriot після падіння ракети
Німеччина запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot після падіння ракети неподалік кордону з Україною, повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.
Раніше німецький уряд повідомив, що пропонує Варшаві подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter.
"Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами протиповітряної оборони Patriot", – сказала Ламбрехт німецьким журналістам.
ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу. Як стверджує виробник, системи Patriot були використані у 250 випадках бойових дій проти пілотованих і безпілотних літальних апаратів, крилатих і тактичних балістичних ракет, й інженери збирають інформацію щодо кожного запуску - на полі бою чи у випробуваннях, - щоб постійно вдосконалювати комплекс.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Більше десяти союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу для спільного придбання систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи ЗРК Patriot. Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині, пише Reuters.
Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.
20 листопада у польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що забрала життя двох людей. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, це була ракета українського ППО, однак вказали, що провина за трагічний інцидент лежить на Росії, яка проводить обстріли української території.
Як Голос Америки писав раніше, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити. Але що стосується цілої України, то Кларк каже, що для цього б знадобилися "сотні систем Patriot", яких просто не існує.
У статті використано матеріали Reuters
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Вибух у Пшеводуві: Польща ще не знає, звідки була випущена ракета – Моравецький
Розслідування щодо того, звідки саме була випущена ракета, яка вибухнула в Польщі, триває – про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький на прес-конференції Фінляндії.
Таким чином він відповів на питання одного з журналістів про те, чи Україна визнала, що ракету запустили з її території, передають міжнародні медіа.
«Ми цього (походження ракети – ред.) поки не знаємо. Дозвольте експертам та прокурорам попрацювати над цим», – заявив Моравецький.
Він додав, що в слідчих є докази з камер прикордонної служби, але й вони не показують зі стовідсотковою точністю, звідки була запущена ракета. Відтак, за словами голови польського уряду, розслідування «займе певний час».
Моравецький запевнив, що Польща зацікавлена в повній прозорості цієї справи.
«Зокрема, ми хочемо, аби наші українські друзі та партнери були переконані, що висновки розслідування будуть однозначними. Ось чому ми запросили їх долучитися», – зазначив він.
20 листопада стало відомо, що фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, котра вбила двох людей, у польському селі Пшеводув.
МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.
Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польького МЗС.
Раніше, 15 листопада, під час прес-конференції в Таїланді Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США повністю довіряють розслідуванню, яке проводить Польща і діляться інформацією з Україною і країнам НАТО.
Блінкен це раз підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Найважливіше, наголосив Блінкен, що "незважаючи на конкретні обставини цього інциденту, Росія відповідальна за те, що сталось". Щодня Росія обстрілює Україну ракетами і намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, націлюючись на спроможності України мати увімкнене світло, тепло. "Це реальність. Україна має право захищати себе і США віддані підтримці зусиль України".
Росія зможе довше атакувати українську інфраструктуру завдяки новим іранським дронам - ISW
Росія та Ірану на початку листопада уклали угоду щодо виробництва іранських безпілотників на території РФ, що може дозволити Кремлю "значно збільшити свої запаси" дронів для війни в Україні. Про це у своєму звіті пише вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW).
Експерти ISW посилаються на інформацію видання The Washington Post, отриману від представників розвідки США 19 листопада.
Поглиблення відносин між Росією та Іраном, зокрема щодо постачання боєприпасів великої дальності, дронів-камікадзе і високоточних ракет, може дозволити російським військам продовжувати свою кампанію проти української енергетичної інфраструктури протягом більш тривалого періоду, ніж це дозволили б власні російські запаси боєприпасів, що стрімко вичерпуються, пише ISW.
Експерти також вказують на те, що повідомлення свідчать, що Росія може якимось чином обійти західні санкції, щоб придбати мікрочіпи, необхідні для програмування дронів, які там планують виробляти.
Крім того, ISW зауважує, що армія РФ вже найближчим часом може залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України. Аналітики дійшли до такого висновку, спираючись на те, що мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ завершили навчання у Брестській області Білорусі, зазначає Радіо Свобода.
"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", – йдеться у звіті ISW.
Фахівці поінформували, що війська РФ починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.
Із посиланням на український Генштаб Інститут вивчення війни пише про збільшення чисельності військ РФ у Луганську. За інформацією фахівців, частина передислокованих солдат Росії прибуває до Новоайдару, що розташований приблизно за 55 км на схід від Сєвєродонецька, а також до Маріуполя.
Як Голос Америки повідомляв раніше, в останньому оновленні розвідки британського Міністерства оборони говориться, що нещодавній відступ Росії із заходу Херсона був проведений у відносно хорошому порядку порівняно з попередніми великими відступами Росії під час війни.
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