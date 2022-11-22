США привітали Україну з днем Свободи та Гідності. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати привітали Україну з днем Свободи та Гідності. Російські лідери діють як справжні терористи - новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО сенаторка Франції Жоель Ґарріо-Майлам. Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають бути готові підтримувати Україну довго. В Пентагоні вважають, що взимку ЗСУ будуть в значно кращому стані аніж супротивник. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.