США привітали Україну з днем Свободи та Гідності. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати привітали Україну з днем Свободи та Гідності. Російські лідери діють як справжні терористи - новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО сенаторка Франції Жоель Ґарріо-Майлам. Єнс Столтенберґ заявив, що союзники мають бути готові підтримувати Україну довго. В Пентагоні вважають, що взимку ЗСУ будуть в значно кращому стані аніж супротивник. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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