Брифінг Голосу Америки. CША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд. На що вони підуть?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Мінфін США виділяє Україні $4,5 мільярди прямої бюджетної підтримки. Пояснюємо, куди їх спрямують. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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