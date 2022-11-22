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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. CША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд. На що вони підуть?

Брифінг Голосу Америки. CША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд. На що вони підуть?
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Брифінг Голосу Америки. CША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд. На що вони підуть?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Мінфін США виділяє Україні $4,5 мільярди прямої бюджетної підтримки. Пояснюємо, куди їх спрямують. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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