Брифінг Голосу Америки. CША виділяють Україні додаткові $4,5 млрд. На що вони підуть?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Мінфін США виділяє Україні $4,5 мільярди прямої бюджетної підтримки. Пояснюємо, куди їх спрямують. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.