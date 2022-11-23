Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Деталі найновіших пакетів допомоги від США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Деталі найновіших пакетів допомоги від США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Деталі найновіших пакетів допомоги від США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Група американських сенаторів - 16 демократів і республіканців - закликає міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Gray Eagles. Законодавці просять пояснити, чого адміністрація зволікає із такою передачею, попри прохання, озвучені міністром оборони України Олексієм Резніковим. Детально про заклики законодавців та найновіші пакети допомоги від США для України.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG