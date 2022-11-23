Деталі найновіших пакетів допомоги від США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Група американських сенаторів - 16 демократів і республіканців - закликає міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні сучасні бойові дрони MQ-1C, відомі як Gray Eagles. Законодавці просять пояснити, чого адміністрація зволікає із такою передачею, попри прохання, озвучені міністром оборони України Олексієм Резніковим. Детально про заклики законодавців та найновіші пакети допомоги від США для України.
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