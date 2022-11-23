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- Голос Америки
Байден доручив надати Україні додаткові $400 млн оборонної допомоги
Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів.
Байден застосував ці повноваження вже 26-тий раз з серпня 2021 року, повідомили в Держдепі США. Оборонні поставки включатимуть додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряного захисту, а надаватимуться - із запасів Пентагону.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен вказав, що Україна та союзники з більш ніж 40 країн "підтримують народ України в той час, як він із надзвичайною хоробрістю і безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність". Держсекретар окремо відзначив зусилля Франції, Великої Британії та Швеції з допомоги України. Зоукрема оголошення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про надання додаткових систем протиповітряної оборони на суму 50 мільйонів фунтів, а також допомогу Швеції в цій сфері, обсяг якої оцінюється в 300 мільйонів доларів.
Блінкен підтвердив рішучість США підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб захистити себе і "бути в якомога більш сильній позиції за столом перемовин, коли прийде час".
23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, включаючи по цивільних об'єктах, повідомили в українському уряді.
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Республіканська більшість в Палаті Представників та майбутнє допомоги Україні: інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. Відео
Минулого тижня Адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу із проханням погодити додаткове фінансування для допомоги Україні на суму майже 38-м мільярдів доларів. Чи встигне чинний склад Конгресу проголосувати за таке фінансування?
Ракети до NASAMS, HIMARS, кулемети для збиття дронів. Що у новому пакеті озброєнь для України від США?
На тлі чергових російських обстрілів українських міст Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 400 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, в нього увійшли:
- Додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізорами для протидії безпілотникам;
- Додаткові ракети для РСЗВ HIMARS;
- 200 високоточних артилерійських снарядів 155-мм калібру;
- 10 000 мінометних снарядів 120-мм калібру;
- Протирадіолокаційні ракети HARM;
- 150 бронемашин HMMWV;
- Понад 100 легких тактичних машин;
- Понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;
- Понад 200 генераторів;
- Запчастини до гаубиць 105-мм калібру та іншої техніки.
"З огляду на невпинні та жорстокі російські атаки ракетами та безпілотниками на українську критичну енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом. Тож додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам”, - заявили в Пентагоні.
Це вже 26-тий пакет допомоги Україні із власних запасів США за програмою президентських поноважень, починаючи з серпня 2021 року.
З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 мільярдів доларів. А з початку роботи адміністрації Байдена - на понад 19,7 мільярдів.
В Пентагоні додали, що Сполучені Штати будуть і надалі працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові спроможності.
Джо Байден у заяві вшанував пам'ять жертв Голодомору
Президент США Джо Байден у заяві вшанував пам’ять українців, що загинули внаслідок Голодомору. "У той час, як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - йдеться на сайті Білого дому.
"Під час свого правління Йосип Сталін нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, зокрема, створивши навмисний голод у 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей, - зазначено в заяві. - Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство".
Білий дім також підтвердив "непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України" і вшанував "хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію".
Раніше Голос Америки повідомляв, що посолка США в України Бріджит Брінк назвала нові масовані ракетні удари в Україні, що забрали життя принаймні шістьох людей, спробою Росії "домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву". Ця тактика, написала дипломатка, "зазнає поразки", а США продовжать підтримувати Україну.
- Голос Америки
"Генератори надії" - ЄС запускає ініціативу зі збору електрогенераторів для України
Найбільші міста Європи передадуть Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму, у межах нової ініціативи Європарламенту "Генератори надії".
"Десять мільйонів українців зараз залишаються без світла внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру, – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. - Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму".
Генератори збиратимуть за участі мережі Eurocities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. Загалом організатори ініціативи планують зібрати кількасот генераторів, зокрема промислових, для лікарень, шкіл, об’єктів водопостачання, центрів допомоги, притулків та систем мобільного зв’язку в Україні.
Напередодні заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати бачать, що "удари іранських безпілотників мають руйнівний вплив на цивільну інфраструктуру та невійськові цілі", тож і надалі планують "робити все можливе, щоб надати українцям необхідні речі" та підтримувати інфраструктуру.
"Ми в постійному контакті з українцями щодо того, що їм може знадобитися. Ми усвідомлюємо, що їхній електромережі та інфраструктурі було завдано надзвичайної шкоди, і ми вивчаємо, що можемо їм надати. Також ми знаємо, що в них попереду сувора холодна зима, тож ми надали черевики, рукавиці, шапки [...] Ми знаємо, що їм це знадобиться на полі бою", - сказала Сінгх.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування на 372 мільйони євро для підтримки "Укренерго". Це допоможе швидко ремонтувати пошкодження, завдані обстрілами, а також стабілізувати роботу енергосистеми взимку. "Терміновий ремонт електромережі України є нагальним пріоритетом для ЄБРР, - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо. - Населення та бізнес України потребують постійного доступу до електроенергії, щоб пережити зиму".
Внаслідок нових російських ракетних атак по території України загинули шість людей, ще 36 поранені, цитує Радіо Свобода слова голови Національної поліції України Ігоря Клименка: "Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави. Зокрема, можу підтвердити влучання в будинок у Вишгороді Київської області – троє людей загинуло і 20 травмовані. В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення".
У статті використано матеріали Reuters
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