Байден доручив надати Україні додаткові $400 млн оборонної допомоги

Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів.

Байден застосував ці повноваження вже 26-тий раз з серпня 2021 року, повідомили в Держдепі США. Оборонні поставки включатимуть додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряного захисту, а надаватимуться - із запасів Пентагону.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен вказав, що Україна та союзники з більш ніж 40 країн "підтримують народ України в той час, як він із надзвичайною хоробрістю і безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність". Держсекретар окремо відзначив зусилля Франції, Великої Британії та Швеції з допомоги України. Зоукрема оголошення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про надання додаткових систем протиповітряної оборони на суму 50 мільйонів фунтів, а також допомогу Швеції в цій сфері, обсяг якої оцінюється в 300 мільйонів доларів.

Блінкен підтвердив рішучість США підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб захистити себе і "бути в якомога більш сильній позиції за столом перемовин, коли прийде час".

23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, включаючи по цивільних об'єктах, повідомили в українському уряді.