Актуально
- Голос Америки
"Генератори надії" - ЄС запускає ініціативу зі збору електрогенераторів для України
Найбільші міста Європи передадуть Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму, у межах нової ініціативи Європарламенту "Генератори надії".
"Десять мільйонів українців зараз залишаються без світла внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру, – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. - Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму".
Генератори збиратимуть за участі мережі Eurocities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. Загалом організатори ініціативи планують зібрати кількасот генераторів, зокрема промислових, для лікарень, шкіл, об’єктів водопостачання, центрів допомоги, притулків та систем мобільного зв’язку в Україні.
Напередодні заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати бачать, що "удари іранських безпілотників мають руйнівний вплив на цивільну інфраструктуру та невійськові цілі", тож і надалі планують "робити все можливе, щоб надати українцям необхідні речі" та підтримувати інфраструктуру.
"Ми в постійному контакті з українцями щодо того, що їм може знадобитися. Ми усвідомлюємо, що їхній електромережі та інфраструктурі було завдано надзвичайної шкоди, і ми вивчаємо, що можемо їм надати. Також ми знаємо, що в них попереду сувора холодна зима, тож ми надали черевики, рукавиці, шапки [...] Ми знаємо, що їм це знадобиться на полі бою", - сказала Сінгх.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування на 372 мільйони євро для підтримки "Укренерго". Це допоможе швидко ремонтувати пошкодження, завдані обстрілами, а також стабілізувати роботу енергосистеми взимку. "Терміновий ремонт електромережі України є нагальним пріоритетом для ЄБРР, - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо. - Населення та бізнес України потребують постійного доступу до електроенергії, щоб пережити зиму".
Внаслідок нових російських ракетних атак по території України загинули шість людей, ще 36 поранені, цитує Радіо Свобода слова голови Національної поліції України Ігоря Клименка: "Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави. Зокрема, можу підтвердити влучання в будинок у Вишгороді Київської області – троє людей загинуло і 20 травмовані. В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення".
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
- Голос Америки
Байден доручив надати Україні додаткові $400 млн оборонної допомоги
Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту США та Пентагону надати додаткову оборонну допомогу Україні обсягом 400 мільйонів доларів.
Байден застосував ці повноваження вже 26-тий раз з серпня 2021 року, повідомили в Держдепі США. Оборонні поставки включатимуть додаткову зброю, боєприпаси та обладнання протиповітряного захисту, а надаватимуться - із запасів Пентагону.
"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну додатковою оборонною допомогою для того, щоб себе захистити, зокрема, від безжалісних атак на критично важливу українську енергетичну інфраструктуру", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен вказав, що Україна та союзники з більш ніж 40 країн "підтримують народ України в той час, як він із надзвичайною хоробрістю і безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність". Держсекретар окремо відзначив зусилля Франції, Великої Британії та Швеції з допомоги України. Зоукрема оголошення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про надання додаткових систем протиповітряної оборони на суму 50 мільйонів фунтів, а також допомогу Швеції в цій сфері, обсяг якої оцінюється в 300 мільйонів доларів.
Блінкен підтвердив рішучість США підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб захистити себе і "бути в якомога більш сильній позиції за столом перемовин, коли прийде час".
23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, включаючи по цивільних об'єктах, повідомили в українському уряді.
- Голос Америки
ЄБРР оголосив про допомогу Україні з терміновим ремонтом енергооб'єктів, на тлі нових атак Росії
Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування підтримки на 372 мільйони євро для підтримки "Укренерго". Це допоможе швидко ремонтувати пошкодження, завдані обстрілами, а також стабілізувати роботу енергосистеми взимку, повідомили в установі.
ЄБРР прагне якомога швидше надати цю допомогу Україні, адже "зимовий сезон вже настав, а енергосистема країни стратегічно важлива", каже керуючий директор ЄБРР з питань Європи та Кавказу Маттео Патроне.
Допомога включатиме позику на 300 мільйонів євро для держави, половина з якої піде на закупівлю обладнання та нагальний ремонт, а половина - на підтримку капітальних структур. США нададуть фінансову гарантію на половину позики, вказали в банку.
Нідерланди також надають 72 млн євро допомоги України.
"Терміновий ремонт електромережі України є нагальним пріоритетом для ЄБРР, - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо. - Населення та бізнес України потребують постійного доступу до електроенергії, щоб пережити зиму".
23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.
Посолка США в України Бріджит Брінк висловила переконання, що спроба Росії через такі ракетні удари "домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки".
"Ще більше жорстоких ракетних ударів по країні, оскільки Росія намагається покарати Україну за те, що вона наважилася бути вільною. Я бачила силу народу України та знаю, що спроба Росії домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки. Ми з Україною", - написала Брінк у Twitter.
В українському уряді нагадали, що атака збіглась у часі з рішенням Європарламенту визнати Росію державою-спонсором тероризму.
"Терористична держава, щоб довести свій статус, провела ще одну масштабну ракетну атаку на цивільну інфраструктуру в Україні", - написав в соцмедіа міністр оборони України Олексій Резніков.
НАТО, ЄС, США, Велика Британія та інші країни засуджують обстріли цивільної інфраструктури. В Пентагоні назвали обстріли енергосистеми воєнним злочином.
"Зараз ми оцінюємо, що більше чверті мирного населення України залишилося без світла. Навмисне націлювання на цивільну енергосистему, що спричиняє надмірну супутню шкоду та непотрібні страждання цивільному населенню, є воєнним злочином", - заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі під час засідання Міжнародної контактної групи з питань оборони України 17 листопада.
- Голос Америки
Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відключені від енергомережі через російські обстріли. Половина території Молдови без струму. Оновлено
Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС відключені від енергомережі через нові атаки Росії по українській цивільній інфраструктурі, повідомляє "Енергоатом".
"Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему", - йдеться у заяві національної енергетичної компанії.
При цьому радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, "всі показники в нормі", "щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена", кажуть в "Енергоатомі".
Поновлені ракетні атаки Росії, що забрали принаймні три життя у Києві, призвели до влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України відбуваються аварійні відключення, повідомляє "Укренерго". Там заявили, що "Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги", "але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".
Російські удари по енергетиці також призвели до відключення світла на 50% території Молдови, повідомив у Twitter міністр інфраструктури країни Андрей Спіну. Зокрема, світло було вимкнене і в Кишеневі. Він нагадав, що у Молдові, яка підключена до української енергосистеми, вже були перебої зі світлом 15 листопада після чергових атак РФ.
Тим часом Міжнародна агенція з ядерної енергетики повідомила нині про зустріч директора Рафаеля Маріано Гроссі із російською делегацією на чолі із головою "Росатома" Олексія Ліхачова у Стамбулі "для консультацій щодо операційних аспектів довкола безпеки Запорізької АЕС в Україні та терміновому запровадженні зони ядерного захисту та безпеки".
Напередодні у МАГАТЕ заявили, що серйозного ядерного інциденту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС після обстрілів станції цими вихідними ледь вдалось уникнути.
Президент України Володимир Зеленський під час Парламентської асамблеї НАТО закликав країни Альянсу гарантувати захист українських АЕС від російських атак.
ЗМІ про те, як росіяни в Херсоні, ймовірно, скидали своїх загиблих солдат на звалищі, і про те, як учителі переховували сиріт від вивезення
Західні ЗМІ, чиї кореспонденти потрапили на звільнені території Херсонщини, повідомляють про історії людяності та жорстокості, які відкриваються на звільнених теренах півдня України.
Журналісти британського часопису Guardian, які дісталися Херсона, розповідають, що побували на місцевому сміттєзвалищі, де, за словами місцевих жителів, російські війська, які перебували в Херсоні з початку березня, скидали тіла своїх загиблих.
Як кажуть кореспонденти британського часопису, кілька мешканців і працівників звалища, що став за окупаційної влади забороненою територією, розповіли Guardian про те, що, на їхню думку, таємниця, яку намагалися приховати росіяни, полягала у тому, що вони скидали на міський смітник тіла своїх загиблих побратимів, аби потім їх там спалити.
Мешканці повідомили Guardian, що бачили, як на звалище приїжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками. Вміст цих мішків вони потім підпалювали, від чого в повітрі утворювалася чорна хмара, що пахла горілим м’ясом.
«Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили останки на полігон і спалювали їх», – цитує Guardian 40-річну Ірину з Херсона.
Слова Ірини, яка просила не називати її прізвища, підтвердив співробітник звалища, який також побажав залишитися неназваним. «Росіяни пригнали «Камаз», наповнений сміттям і трупами, разом і розвантажили», – сказав працівник комунальних служб. Він додав, що росіяни «скинули їх, а потім висипали на них сміття».
Працівники сміттєзвалища розповіли Guardian, що росіяни навмисно вибрали найбільш віддалену територію звалища, яка нині з міркувань безпеки є недоступною для цивільних. Водій вантажівки, який працює на полігоні, сказав Guardian, що не виключає, що росіяни могли замінувати територію.
Як пише Guardian, журналісти видання не змогли незалежно перевірити ці заяви, а представники української влади заявили, що не можуть прокоментувати, чи розслідуються звинувачення.
У понеділок, 21 листопада Державний департамент США заявив, що спостерігає «збільшення доказів системних воєнних злочинів». Про це заявила представниця Державного департаменту США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.
За її словами, з’являється дедалі більше доказів того, що російське вторгнення в Україну «супроводжувалося системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські війська».
Ван Шаак представляє США у міжнародних органах, які розслідують воєнні злочини та інші звірства, сказала, що докази зі звільнених територій вказують на «навмисні, невибіркові та непропорційні» напади на цивільне населення, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими під час ув’язнення, насильницьке вивезення або фільтрацію українських громадян – у тому числі дітей – до Росії, а також вбивства, схожі на страти, і сексуальне насильство.
Про намагання росіян викрасти українських дітей на Херсонщині розповідає інше англомовне видання – американська газета Washington Post. Кореспонденти газети, які побували у Херсоні після його звільнення, пишуть про те, як в одному з місцевих сиротинців не змогли врятувати від вивезення в Росію дітей з сусідньої Миколаївської області, але зуміли переховати дітей, що залишалися під їхньою опікою.
Співробітники та вихованці дитячого будинку у селі Степанівка, що неподалік Херсона, розповіли, як російські військові привезли до їхнього приміщення 15 дітей з Миколаївської області, з села Новопетрівка, яке вони тоді захопили. Але вони не знали, що в самій Степанівці ще були діти, яких від російських військових у власних будинках переховували їхні вихователі.
Газета Washington Post розповіла про те, як одна з виховательок дитячого будинку, Галина Кулаковська, яка дізналася про те, як росіяни ввезли немовлят з Херсона та кількох студентів з гуртожитку, вирішила врятувати своїх вихованців від цієї долі. Разом з директором закладу Володимиром Сагайдаком вони віддали більшість дітей зі Степанівки їхнім родичам, а трьох, дітей, у яких не було родин, Кулаковська взяла до себе додому і видавала їх за свої племінників.
Групу дітей з Миколаївської області росіянам таки вдалося вивезти, але, як кажуть у степанівському дитячому будинку, врешті-решт і діти з Миколаївщини вирвалися на волю, бо якимсь чудом їм вдалося перебратися до Грузії.
Як повідомило Радіо Свобода, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила 9 листопада, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території Росії.
За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених. Точної кількості депортованих дітей з територій, які контролювала Росія, українська влада назвати не може.
За повідомленнями російських ЗМІ, станом на 26 жовтня, у Росії було незаконно всиновлено 350 дітей-сиріт з Донбасу.
Як повідомляв «Голос Америки», Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у своєму звіті за 10 листопада стверджує, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з обмеженими можливостями.
Звіт Amnesty International (АІ) називає ці дії «рівнозначними воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства».
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум