"Генератори надії" - ЄС запускає ініціативу зі збору електрогенераторів для України

Найбільші міста Європи передадуть Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму, у межах нової ініціативи Європарламенту "Генератори надії".

"Десять мільйонів українців зараз залишаються без світла внаслідок атак Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру, – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. - Європейський парламент і ЄС продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронті. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму".

Генератори збиратимуть за участі мережі Eurocities, куди входять понад 200 міст у 38 країнах Європи. Загалом організатори ініціативи планують зібрати кількасот генераторів, зокрема промислових, для лікарень, шкіл, об’єктів водопостачання, центрів допомоги, притулків та систем мобільного зв’язку в Україні.

Напередодні заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати бачать, що "удари іранських безпілотників мають руйнівний вплив на цивільну інфраструктуру та невійськові цілі", тож і надалі планують "робити все можливе, щоб надати українцям необхідні речі" та підтримувати інфраструктуру.

"Ми в постійному контакті з українцями щодо того, що їм може знадобитися. Ми усвідомлюємо, що їхній електромережі та інфраструктурі було завдано надзвичайної шкоди, і ми вивчаємо, що можемо їм надати. Також ми знаємо, що в них попереду сувора холодна зима, тож ми надали черевики, рукавиці, шапки [...] Ми знаємо, що їм це знадобиться на полі бою", - сказала Сінгх.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив фінансування на 372 мільйони євро для підтримки "Укренерго". Це допоможе швидко ремонтувати пошкодження, завдані обстрілами, а також стабілізувати роботу енергосистеми взимку. "Терміновий ремонт електромережі України є нагальним пріоритетом для ЄБРР, - сказала президентка банку Оділь Рено-Бассо. - Населення та бізнес України потребують постійного доступу до електроенергії, щоб пережити зиму".

Внаслідок нових російських ракетних атак по території України загинули шість людей, ще 36 поранені, цитує Радіо Свобода слова голови Національної поліції України Ігоря Клименка: "Наразі зафіксовано влучання ракет по 16 об'єктах на території нашої держави. Зокрема, можу підтвердити влучання в будинок у Вишгороді Київської області – троє людей загинуло і 20 травмовані. В Україні ми зафіксували загибель шістьох наших громадян і 36 отримали поранення".

У статті використано матеріали Reuters