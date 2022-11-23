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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. CША та Європа надсилають більше допомоги Україні на тлі нових російських обстрілів

Брифінг Голосу Америки. CША та Європа надсилають більше допомоги Україні на тлі нових російських обстрілів
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Брифінг Голосу Америки. CША та Європа надсилають більше допомоги Україні на тлі нових російських обстрілів

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги на 400 млн. доларів. ЄБРР надасть 372 мільйони "Укренерго" для стабілізації енергосистем. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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