Брифінг Голосу Америки. CША та Європа надсилають більше допомоги Україні на тлі нових російських обстрілів
Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги на 400 млн. доларів. ЄБРР надасть 372 мільйони "Укренерго" для стабілізації енергосистем. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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