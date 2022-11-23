Брифінг Голосу Америки. CША та Європа надсилають більше допомоги Україні на тлі нових російських обстрілів

Брифінг Голосу Америки - наживо. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги на 400 млн. доларів. ЄБРР надасть 372 мільйони "Укренерго" для стабілізації енергосистем. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.