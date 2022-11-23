Новий пакет допомоги США Україні. Реакції на російські атаки. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Рада безпеки ООН збирається на термінове засідання після чергових масованих обстрілів Росією українських міст. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Воєнні злочини – заздалегідь запланована кампанія, яку російські сили здійснювали на тимчасово окупованих територіях в Україні, - посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скак. Благодійна організація у Денвері запрошує біженців з усього світу на вечерю до Дня подяки - цьогоріч на захід запросили і вимушених переселенців з України. В Лос-Анджелесі відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно.