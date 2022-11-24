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Студія Вашингтон

Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, допомога спрямована, зокрема, і на те, щоб українці могли захиститися "від безжалісних атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру”.

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