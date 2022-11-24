Заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт: атаки на українську цивільну інфраструктуру становлять загрозу не лише Україні. Як США та ЄС можуть допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру? – експерти. "Мова - це фактор безпеки. Та вісь, на якій тримається все інше" - український письменник Володимир Рафєєнко – інтерв’ю. В День подяки низка американських законодавців у своїх привітаннях подякували українцям. В Каліфорнії провели український День подяки, щоб подякувати усім, хто допомагає Україні. “Зігрій”: волонтери в'яжуть теплі речі для українських військових.
Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ
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Новий пакет допомоги США Україні. Реакції на російські атаки. ЧАС-ТАЙМ
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Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ
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Пентагон: взимку ЗСУ будуть в кращому стані ніж супротивник. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ
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США: РФ несе остаточну відповідальність за інцидент у Польщі.ЧАС-ТАЙМ