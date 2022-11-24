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Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ

Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ
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Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Міністри закордонних справ Групи Семи зберуться на спеціальну нараду у Бухаресті, щоб обговорити, яким чином країни можуть підтримати Україну та її енергетичні потреби після чергових російських обстрілів.

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