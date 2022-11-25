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Студія Вашингтон

Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт: атаки на українську цивільну інфраструктуру становлять загрозу не лише Україні. Найпершою метою західної підтримки має бути захист енергетичної інфраструктури від подальших атак росіян - кажуть експерти. Американці у четвер відзначають День Подяки. Низка американських законодавців у своїх привітаннях подякували українцям і закликали пам’ятати про те, в яких умовах опинилися нині мільйони людей в Україні.

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