Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт: атаки на українську цивільну інфраструктуру становлять загрозу не лише Україні. Найпершою метою західної підтримки має бути захист енергетичної інфраструктури від подальших атак росіян - кажуть експерти. Американці у четвер відзначають День Подяки. Низка американських законодавців у своїх привітаннях подякували українцям і закликали пам’ятати про те, в яких умовах опинилися нині мільйони людей в Україні.