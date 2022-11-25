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Час-Time

«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ

«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ
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«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. "Поки Путін продовжує вражати українські електромережі, США працюють над тим, щоб світло не згасало" - очільниця Агентства США з міжнародного розвитку. USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів. Генсек НАТО закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Інтерв'ю з конгресменом-демократом Раджою Крішнамурті: про перспективи схвалення додаткового фінансування для України. У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. Як московські пропагандисти змінюють тактику: інтерв’ю з керівником організації StopFake та директором Могилянської школи журналістики Євгеном Федченком. Маленька американська дівчинка Лілі зі штату Іллінойс надихнула свого тата на великий проект із допомоги Україні.

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