«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. "Поки Путін продовжує вражати українські електромережі, США працюють над тим, щоб світло не згасало" - очільниця Агентства США з міжнародного розвитку. USAID доправило до України вже понад тисячу електрогенераторів. Генсек НАТО закликатиме союзників посилити підтримку України, зокрема системами протиповітряної оборони. Інтерв'ю з конгресменом-демократом Раджою Крішнамурті: про перспективи схвалення додаткового фінансування для України. У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. Як московські пропагандисти змінюють тактику: інтерв’ю з керівником організації StopFake та директором Могилянської школи журналістики Євгеном Федченком. Маленька американська дівчинка Лілі зі штату Іллінойс надихнула свого тата на великий проект із допомоги Україні.
Випуски
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листопад 24, 2022
Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 23, 2022
Новий пакет допомоги США Україні. Реакції на російські атаки. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 22, 2022
Група сенаторів США закликає надати Україні дрони Gray Eagle. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 21, 2022
Пентагон: взимку ЗСУ будуть в кращому стані ніж супротивник. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 18, 2022
Група республіканців вимагає контролю над допомогою Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 17, 2022
Блінкен - США повністю довіряють розлідуванню Польщі. ЧАС-ТАЙМ