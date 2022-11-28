Брифінг Голосу Америки. Пентагон розглядає постачання Україні зброї більшого радіусу дії – ЗМІ

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міноборони США розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні бомби, здатні вражати цілі на відстані до 160 км - ЗМІ. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.