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Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ

Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ
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Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ

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Треба готуватись до нових атак Росії по українській енергетиці, президент Путін намагається використати зиму як зброю у війні проти України. Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи в Бухаресті, де у вівторок почнеться дводенна зустріч міністрів закордонних країн-членів НАТО.

Які очікування від саміту? Директор ЄБРР у країнах Східної Європи Маттео Патроне: як міжнародна спільнота може допомогти українській енергетиці. «Я просто писала день – і що жива»: розповідь Валерії з Маріуполя про 3 місяці в окупації. Будинки-контейнери: житло для українців, які втратили все внаслідок війни. Якісне протезування у США: як діє унікальна програма, що допомагає постраждалим від війни українцям повернутися до повноцінного життя.

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