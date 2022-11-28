Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ

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Які очікування від саміту? Директор ЄБРР у країнах Східної Європи Маттео Патроне: як міжнародна спільнота може допомогти українській енергетиці. «Я просто писала день – і що жива»: розповідь Валерії з Маріуполя про 3 місяці в окупації. Будинки-контейнери: житло для українців, які втратили все внаслідок війни. Якісне протезування у США: як діє унікальна програма, що допомагає постраждалим від війни українцям повернутися до повноцінного життя.