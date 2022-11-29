Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
-
листопад 26, 2022
У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 25, 2022
Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 24, 2022
Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 23, 2022
Деталі найновіших пакетів допомоги від США Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 22, 2022
США привітали Україну з днем Свободи та Гідності. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 19, 2022
Жителі села у Польщі оговтуються від падіння ракети. СТУДІЯ ВАШИНГТОН