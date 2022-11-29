Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Чого очікувати від зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО? Американські санкції проти Росії мали "суттєвий вплив" у її війні в Україні, заявив координатор Державного департаменту з питань санкцій Джим О'Браєн в інтерв'ю CNN.