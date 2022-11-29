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Студія Вашингтон

Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Чого очікувати від зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО? Американські санкції проти Росії мали "суттєвий вплив" у її війні в Україні, заявив координатор Державного департаменту з питань санкцій Джим О'Браєн в інтерв'ю CNN.

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