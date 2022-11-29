НАТО посилить підтримку України. Головні заяви в Бухаресті. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. НАТО посилить підтримку України, допоможе із захистом від російських ракетних атак та відновленням її інфраструктури - заява міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Підсумки першого дня зустрічей у Бухаресті. Що в Пентагоні та Білому Дому кажуть про перспективи надання Україні систем протиповітряної оборони. В Китаї тривають наймасштабніші за останній час протести: що викликало невдоволення китайців і чи можуть демонстрації перерости у щось більше? Хоч і за порожніх трибун, цьогорічний український чемпіонат з футболу під час війни назавжди увійде в історію. Художники та скульптори Лос-Анджелеса продають на аукціоні свої роботи, аби допомогти Україні пережити зиму.
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