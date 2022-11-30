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Студія Вашингтон

ППО для України: нові заяви в Білому домі, Пентагоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

ППО для України: нові заяви в Білому домі, Пентагоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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ППО для України: нові заяви в Білому домі, Пентагоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Речник Пентагону Пет Райдер: «Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України». Що в Пентагоні та Білому Дому кажуть про перспективи надання Україні систем ППО.

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