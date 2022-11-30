ППО для України: нові заяви в Білому домі, Пентагоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Речник Пентагону Пет Райдер: «Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України». Що в Пентагоні та Білому Дому кажуть про перспективи надання Україні систем ППО.