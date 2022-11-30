ЄС пропонує міжнародний трибунал для суду над Росією за агресію в Україні

Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що спеціальний суд повинен мати підтримку Організації Об’єднаних Націй.

«Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. Ось чому ми, і надалі підтримуючи Міжнародний кримінальний суд, пропонуємо створити спеціальний суд з допомогою ООН для розслідування і притягнення до відповідальності за російський злочин агресії. Ми готові почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб зібрати якомога ширшу міжнародну підтримку», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Росія та її олігархи повинні відшкодувати Україні за руйнування і оплатити відбудову країни.

Низка міжнародних судів вже розглядають справи пов'язані зі злочинами, скоєними в ході російської війни проти України, зокрема розслідування веде Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Але існуючі міжнародні суди не мають повноважень розглядати, наприклад, питання агресії однієї держави проти іншої, а також не можуть судити підозрюваних заочно.

США та інші країни вже співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, а також самостійно збирають дані про злочини скоєні російськими військами в Україні.

«Агресія проти України це демонстративне порушення Хартії ООН, і ми маємо щораз більше доказів, що ця агресія супроводжується систематичними воєнними злочинами», - сказала нещодавно «Голосу Америки» спеціальна представниця Державного департаменту США Бет Ван Скаак.

Встановлення справедливості

Україна віддавна закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу, звинувачуючи російських військових і політичних лідерів у розв’язанні загарбницької геноцидної війни, в ході якої скоюються воєнні злочини.

Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість.

Прикладом для такого спеціального міжнародного суду називають Нюрнберзький трибунал, на якому судили лідерів нацистської Німеччини за злочини скоєні під час Другої Світової війни.

Дружина українського президента Олена Зеленська у виступів перед британськими парламентаріями 29 листопада у Лондоні наголосила, що українці домагаються справедливості.

«Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість... Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди», – заявила Олена Зеленська.



Конфіскація російських активів

«Росія та її олігархи повинні відшкодувати Україні за руйнування і оплатити відбудову країни», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн, вказавши, що зараз вартість спустошень в Україні сягає 600 мільярдів євро.

За словами Урсули фон дер Ляєн «ми маємо засоби змусити Росію заплатити».

«Ми заблокували резерви російського Центрального банку на 300 мільйонів. Ми також заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів», - нагадала вона.

Президентка Єврокомісії запропонувала, щоб ЄС з партнерами створили спеціальний фонд для інвестування заморожених коштів, а прибутки передавати Україні.

«А коли санкції будуть зняті, ті кошти треба буде використати таким чином, щоб Росія виплатила повне відшкодування за спустошення вчинене в Україні», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що такі кроки вимагатимуть створення юридичної бази, над якою вона закликала працювати разом з західними партнерами негайно.

Дивіться також: