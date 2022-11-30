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ЄС пропонує міжнародний трибунал для суду над Росією за агресію в Україні
Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що спеціальний суд повинен мати підтримку Організації Об’єднаних Націй.
«Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, включно зі злочином агресії проти суверенної держави. Ось чому ми, і надалі підтримуючи Міжнародний кримінальний суд, пропонуємо створити спеціальний суд з допомогою ООН для розслідування і притягнення до відповідальності за російський злочин агресії. Ми готові почати працювати з міжнародною спільнотою, щоб зібрати якомога ширшу міжнародну підтримку», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Росія та її олігархи повинні відшкодувати Україні за руйнування і оплатити відбудову країни.Урсула фон дер Ляєн
Низка міжнародних судів вже розглядають справи пов'язані зі злочинами, скоєними в ході російської війни проти України, зокрема розслідування веде Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.
Але існуючі міжнародні суди не мають повноважень розглядати, наприклад, питання агресії однієї держави проти іншої, а також не можуть судити підозрюваних заочно.
США та інші країни вже співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом, а також самостійно збирають дані про злочини скоєні російськими військами в Україні.
«Агресія проти України це демонстративне порушення Хартії ООН, і ми маємо щораз більше доказів, що ця агресія супроводжується систематичними воєнними злочинами», - сказала нещодавно «Голосу Америки» спеціальна представниця Державного департаменту США Бет Ван Скаак.
Встановлення справедливості
Україна віддавна закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу, звинувачуючи російських військових і політичних лідерів у розв’язанні загарбницької геноцидної війни, в ході якої скоюються воєнні злочини.
Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість.Олена Зеленська
Прикладом для такого спеціального міжнародного суду називають Нюрнберзький трибунал, на якому судили лідерів нацистської Німеччини за злочини скоєні під час Другої Світової війни.
Дружина українського президента Олена Зеленська у виступів перед британськими парламентаріями 29 листопада у Лондоні наголосила, що українці домагаються справедливості.
«Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість... Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди», – заявила Олена Зеленська.
Конфіскація російських активів
«Росія та її олігархи повинні відшкодувати Україні за руйнування і оплатити відбудову країни», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн, вказавши, що зараз вартість спустошень в Україні сягає 600 мільярдів євро.
За словами Урсули фон дер Ляєн «ми маємо засоби змусити Росію заплатити».
«Ми заблокували резерви російського Центрального банку на 300 мільйонів. Ми також заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів», - нагадала вона.
Президентка Єврокомісії запропонувала, щоб ЄС з партнерами створили спеціальний фонд для інвестування заморожених коштів, а прибутки передавати Україні.
«А коли санкції будуть зняті, ті кошти треба буде використати таким чином, щоб Росія виплатила повне відшкодування за спустошення вчинене в Україні», - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що такі кроки вимагатимуть створення юридичної бази, над якою вона закликала працювати разом з західними партнерами негайно.
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- Голос Америки
Байден сподівається на співпрацю в Конгресі у питанні фінансування України та боротьби з COVID-19
На зустрічі з представниками Конгресу президент США Джо Байден заявив, що забезпечення фінансування для України та на боротьбу з епідемією COVID-19 є його пріоритетами до того, як республіканці переберуть контроль над палатою представників на початку наступного року.
У вівторок президент Байден провів переговори з лідерами демократів і республіканців Палати представників і Сенату про плани спільної роботи до кінця року, доки не зміниться баланс сил у Конгресі.
У результаті листопадових проміжних виборів до Конгресу США, республіканці отримали незначну більшість у Палаті представників і з січня можуть ускладнити голосування за порядок денний Байдена на наступні два роки. Демократи Байдена зберегли контроль над Сенатом.
Президент Байден запросив до Білого дому нинішнього лідера сенатської більшості Чака Шумера, лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, діючу спікерку Палати представників демократку Ненсі Пелосі та лідера республіканців у нижній палаті Конгресу Кевіна Маккарті.
Вони обговорили питання внутрішньої політики, зокрема, фінансування необхідне для продовження боротьби з COVID-19, та головне питання зовнішньої політики і політики національної безпеки – підтримку боротьби України проти незаконного вторгнення Росії.
Президент Байден сказав, що після підписання понад 200 двопартійних законопроектів, які стали законами, він прагне продовжувати сумлінно працювати над зближенням позицій обох партій.
Тим часом Кевін Маккарті дав зрозуміти, що якщо він обійме посаду спікера Палати представників, як він сподівається, співпраця не піде дуже гладко. Зокрема, у питанні України, він сказав, що готовий працювати з демократами, якщо вони «бажають взяти наші витрати під контроль».
«Я вважаю те, що зробила путінська Росія – це неправильно, це звірство. Я вважаю, що якби ми пішли на певні кроки зазделегідь, це, певно могло б запобігти вторгненню. Але я – не за безлімітні чеки на будь-що. Це важкозароблені гроші платників податків, і я хочу переконатися, що будь-яке фінансування, яке ми виділяємо, потрапляє у правильне місце», – заявив Маккрті, чякий раніше багато разів заявляв, що не проти допомоги Україні, але проти того, щоб Україні давали «необмежений чек».
Маккарті також нагадав, що, ще у 2015 році на зустрічі з президентом Байденом «закликав до того, щоб продавати Україні Джавеліни, захисну зброю, яка б зупинила російські танки», але «на жаль, у той день я не досягнув успіху, хоч привів із собою двопартійну групу законодавців».
15 листопада адміністрація Байдена направила до Конгресу на схвалення додаткове фінансування на 9,25 мільярда доларів на боротьбу з COVID-19 і на 37,7 мільярда доларів на підтримку України.
США надали Україні – майже 66 мільярдів доларів з часу російського вторгнення, більша частина цієї суми була виділена на оборону. На думку багатьох експертів, американці не жертвують ці гроші Україні, а інвестують у свою власну безпеку та безпеку союзників. Бо якщо українці переможуть, вони дадуть поштовх для просування свободи по цілому світу, що є в інтересах США.
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