Українські посадовці розповіли у Вашингтоні, як не допустити гуманітарної катастрофи в Україні через атаки РФ

В Україні не залишилося жодного великого об’єкта енергетичної інфраструктури, який би не постраждав від ударів Росії. В таких умовах пріоритет у відновленні надають атомним та гідроелектростанціям. Про це українські посадовці розповіли під час події в аналітичному центрі "Атлантична рада".

За попередніми підрахунками експертів НЕК "Укренерго", щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, знадобиться кілька сотень мільйонів доларів США, але якщо цього не робити, то ціна може бути ще вищою. У цьому переконує радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль: "Знеструмлення – проблема всієї України, а не лише окремих регіонів. У нас близько 20 мільйонів населення у великих містах, якщо усім цим людям доведеться шукати житло, ціна нової хвилі міграції буде значно вищою, ніж у лютому".

Як заявив гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький, Росія спрямувала на знищення електростанцій близько 1000 ракет та дронів, тож не залишилося жодного великого об’єкта, який би не постраждав. Він розповів, що росіяни навмисне влучають саме у трансформаторні підстанції, які передають потоки електроенергії від виробника до користувачів, тож передавати енергію з одного регіону в інший стає дедалі складніше.

"Якщо вони обстрілюють мережу електропередач навколо великого міста, ми маємо обмежені можливості для покриття споживання необхідної кількості енергії і блекаути тривають довше", - пояснив Кудрицький.

На тлі очікувань нових ударів по інфраструктурі найближчим часом, головне завдання зараз - запобігти остаточному колапсу енергетичної системи, каже Зеркаль. За її словами, для цього українським енергетикам потрібно відновлювати пошкоджені об’єкти швидше, ніж росіяни встигають перезарядити ракетні установки. Пріоритет надають АЕС та ГЕС, адже якщо системи опалення та водопостачання будуть тривалий час знеструмлені, через низьку температуру вони можуть замерзнути, і відновити їх вже не вдасться.

Для того, щоб зменшити масштаб руйнувань електромереж, Україна працює одразу на чотирьох напрямках, кажуть українські посадовці.

Вони розповіли, що передусім Київ звернувся до країн Європи та Азії, аби замінити пошкоджене обладнання. Щоб скоротити дефіцит електрики, Україна веде переговори про імпорт електроенергії із Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Крім того, для підтримки самої електромережі потрібні стаціонарні технічні рішення – мобільні електростанції, які можна відносно швидко завезти в Україну і які мають необхідну потужність. Адже генератори, які зараз постачають партнери, можуть допомогти лише обмеженій кількості людей чи об'єктів інфраструктури.

При цьому життєво необхідно, переконують в уряді України, надати Києву системи протиповітряної оборони, аби захистити інфраструктуру від майбутніх атак.

Нині Держдеп повідомив, що Сполучені Штати нададуть додатково 53 мільйонів доларів на підтримку електроенергетичної системи України. Фінансування піде на "придбання критично необхідного електромережевого обладнання" й буде "оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку".