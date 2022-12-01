Які уроки російської війни в Україні для західних армій?

Західні військові, фахівці та політики уважно стежать за ходом російської війни проти України, намагаючись здобути для себе уроки щодо дієвості тактик, видів зброї, технологій, а також інформаційно-психологічних операцій.

Нове дослідження британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) називає спостереження за подіями після вторгнення Росії в Україну 24 лютого «неоціненною нагодою оцінити можливості Збройних Сил Російської Федерації (ЗСРФ) і наслідки цілого ряду засобів для сучасної війни».

Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти.

Автори доходять висновку, що вбивча сила російської армії залишається величезною, але вирішальними в обороні України у перші дні війни виявилася відважна наполегливість українців і застосування насамперед традиційної зброї, зокрема артилерії, а згодом відчутну роль почала відігравати міжнародна допомога.

Фактично розвінчуючи міфи про вирішальну роль безпілотних літальних апаратів на зразок турецьких «Байрактарів», чи навіть переносних протитанкових ракетних установок типу «Джавелін», британський звіт наголошує, що «Україна зірвала намагання Росії захопити Київ, застосувавши масований вогонь двох артилерійських бригад».

Важливим чинником у війні автори називають надання Україні західних ракетних систем залпового вогню HIMARS і M270, застосування яких названо «поворотним моментом, на якому російський наступ на Донбасі закінчився, і війна увійшла в нову фазу».

Дослідники підкреслюють, що не всі результати чи напрямки роботи фахівців можуть бути оприлюднені, але вважають, що вже зараз є можливість робити деякі висновки для широких кіл.

Серед перших висновків називають те, що керівники Росії фактично досягли певного успіху у застосуванні обману і приховуванні планів лютневого нападу на Україну, але вказують, що це також «призвело до того, що російські військові на тактичному рівні були непідготовані до ефективного виконання плану».

«Тактичні вміння російських військових виявилися значно нижчими, ніж те, як їх раніше оцінювали багато спостерігачів поза Україною і Росією. Попри це російські системи зброї показали себе значною мірою ефективними», - зауважують автори.

«Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти», - сказано у висновках.

Одним з важливих уроків цих місяців війни фахівці називають величезну потребу в амуніції, яка під час активних бойових дій витрачається у величезних кількостях.



Також вони вказують на те, як швидко втрачаються дуже важливі в сучасних боях безпілотні літальні апарати: «90% безпілотників втрачалися».

Серед вирішальних чинників автори називають точність зброї і здатність бойових одиниць швидко пересуватися, щоб уникати вогню ворога.

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