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Які уроки російської війни в Україні для західних армій?
Західні військові, фахівці та політики уважно стежать за ходом російської війни проти України, намагаючись здобути для себе уроки щодо дієвості тактик, видів зброї, технологій, а також інформаційно-психологічних операцій.
Нове дослідження британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) називає спостереження за подіями після вторгнення Росії в Україну 24 лютого «неоціненною нагодою оцінити можливості Збройних Сил Російської Федерації (ЗСРФ) і наслідки цілого ряду засобів для сучасної війни».
Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти.
Автори доходять висновку, що вбивча сила російської армії залишається величезною, але вирішальними в обороні України у перші дні війни виявилася відважна наполегливість українців і застосування насамперед традиційної зброї, зокрема артилерії, а згодом відчутну роль почала відігравати міжнародна допомога.
Фактично розвінчуючи міфи про вирішальну роль безпілотних літальних апаратів на зразок турецьких «Байрактарів», чи навіть переносних протитанкових ракетних установок типу «Джавелін», британський звіт наголошує, що «Україна зірвала намагання Росії захопити Київ, застосувавши масований вогонь двох артилерійських бригад».
Важливим чинником у війні автори називають надання Україні західних ракетних систем залпового вогню HIMARS і M270, застосування яких названо «поворотним моментом, на якому російський наступ на Донбасі закінчився, і війна увійшла в нову фазу».
Дослідники підкреслюють, що не всі результати чи напрямки роботи фахівців можуть бути оприлюднені, але вважають, що вже зараз є можливість робити деякі висновки для широких кіл.
Серед перших висновків називають те, що керівники Росії фактично досягли певного успіху у застосуванні обману і приховуванні планів лютневого нападу на Україну, але вказують, що це також «призвело до того, що російські військові на тактичному рівні були непідготовані до ефективного виконання плану».
«Тактичні вміння російських військових виявилися значно нижчими, ніж те, як їх раніше оцінювали багато спостерігачів поза Україною і Росією. Попри це російські системи зброї показали себе значною мірою ефективними», - зауважують автори.
«Перемога України можлива, але вона потребує важких бойових дій. З відповідною підтримкою Україна може перемогти», - сказано у висновках.
Одним з важливих уроків цих місяців війни фахівці називають величезну потребу в амуніції, яка під час активних бойових дій витрачається у величезних кількостях.
Також вони вказують на те, як швидко втрачаються дуже важливі в сучасних боях безпілотні літальні апарати: «90% безпілотників втрачалися».
Серед вирішальних чинників автори називають точність зброї і здатність бойових одиниць швидко пересуватися, щоб уникати вогню ворога.
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Пентагон замовив NASAMS для України на $1,2 млрд
ВАШИНГТОН, 30 листопада (Reuters). У середу Пентагон США уклав контракт на 1,2 мільярда доларів з Raytheon Technologies Co (RTX.N) на шість національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) для України, повідомили у відомстві.
Сполучені Штати схвалили відправку в Україну загалом восьми систем NASAMS для протистояння нападам Росії ракетами і безпілотниками.
Україна отримала першу поставку двох систем ППО NASAMS у листопаді. Інші будуть доставлені в наступні місяці, після виготовлення.
“NASAMS — це лише останнє у різноманітному наборі засобів протиповітряної оборони, які ми постачаємо в Україну”, — сказав Білл ЛаПлант, заступник міністра оборони США з питань закупівель.
Поставка цих шести систем NASAMS передбачена п’ятим пакетом Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), який був оголошений 24 серпня, і мав загальну вартість 2,98 мільярда доларів, згідно із заявою армії. Кошти USAI дозволяють адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не брати зброю з існуючих запасів в США.
Контракт передбачає виробництво батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.
Кошти для двох інших NASAMS надійшли з третього пакету USAI, оголошеного в липні.
Минулого тижня Даг Буш, головний покупець зброї для армії, повідомив журналістам, що військо США прискорює процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення США. запаси зброї, вичерпані через поставки зброї в Україну.
Пентагон заявив, що нещодавно надані США системи протиповітряної оборони NASAMS наразі на 100% успішно перехоплювали Україну російські ракети.
Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена.
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Допомога Україні сьогодні, це – допомога самим собі завтра, кажуть експерти США - Just Security
Допомогти Україні в протистоянні з Росією сьогодні означає для США допомогти самим собі завтра у протистоянні з Китаєм, вважають аналітики вашингтонських дослідницьких установ, які закликають адміністрацію Джо Байдена активніше допомагати Україні перемогти у війні проти Росії.
Війна в Україні відкрила «слабкі місця» США та союзників Америки у підготовці до протистояння «великих держав», вважають колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст та Дженніфер Кафарелла, керівниця апарату Інституту вивчення війни.
«Надзвичайний російський наступ послужив необхідним тривожним сигналом для Сполучених Штатів і Заходу, щоб підготуватися до потворних потреб цієї нової ери суперництва великих держав. – пишуть дослідники у публікації для спеціалізованого видання Just Security.
Гербст і Кафарелла вважають, що російська віна проти України показує, що Сполучені Штати протягом багатьох років забагато зосереджувалися на «незвичних війнах» на Близькому Сході та в Південній Азії, а тому зробили надто мало, щоб підготуватися до викликів Росії Путіна, чи дій керівництва Китаю.
Нині, як вважають дослідники, «героїчний опір України вторгненню Росії дав Заходу безцінну можливість виправити ці помилки». Коли українські війська призупинили просування російських військ, Сполучені Штати та Європа, на думку Гербста та Кафарелли, почали активно діяти: НАТО та ЄС допомогли Україні зупинити агресію Кремля, покарали Москву санкціями, збільшили витрати на оборону та посилили оборону біля російських кордонів, а також посилили НАТО запланованим вступом Фінляндії та Швеції.
Уперше за багато десятиліть члени НАТО зрозуміли, що на обговорення нової стратегії немає багатьох років, тож діяти треба швидко, зауважують дослідники. І так, як колись у ХХ-му столітті війна в Іспанії стала передвісницею наступних воєн, так російська війна проти України, може показати, до чого потрібно готуватися, кажуть Гербст і Кафарелла.
Слабкі місця – мало снарядів, виробництво не готове виробляти більше
Зокрема з’ясувалося, що війна, яку веде Росія, не схожа на сучасні війни, а більше нагадує тактику Першої світової, коли противника намагалися придушити артилерією. І до такої війни США і союзники не готові, бо якщо вірити підрахункам, опублікованим журналістами, російські війська вистрелюють по 40-50 тисяч снарядів з артилерії щодня, а США виробляють лише 15 тисяч на місяць, а українські війська можуть вистрілити в районі 7 тисяч на день, наводять дослідники дані газети New York Times.
Також виробники виявилися неготовими збільшити виробництво без довгострокових контрактів від Пентагона. «Сполучені Штати вже мають багаторічні затримки на замовлення від союзників на американські ракетні системи Patriot через нестачу сировини та промислових потужностей для виробництва», – пояснюють дослідники. Вони, щоправда, додають, що про збільшення виробництва HIMARS, які виявилися надзвичайно ефективними в Україні, вдалося вже домовитися з виробниками.
На думку дослідників, Китай пильно стежить за розвитком подій, і оцінює спроможність США виправити минулі промахи. Тому, вони вважають, що для того, щоб не допускати більше слабких місць, щоб політика стримування не викликала сумнівів, адміністрація Байдена повинна продемонструвати лідерство. А США повинні зробити все, щоб ця війна стала «першою і єдиною в епоху суперництва великих держав». А шлях до цього, на думку Гербста і Кафарелли, полягає у тому, щоб надати Україні засоби для перемоги у цій війні, включно зі засобами протиповітряної оборони.
«Сполучені Штати та їх союзники повинні надіслати Україні більш досконалі системи озброєння, такі як ракети та артилерія з більшою дальністю до 300 кілометрів (185 миль), а також сучасні танки, щоб витіснити російські сили та досягти завершення цього конфлікту чимшвидше», – пишуть дослідники.
Бо перемога України завдала б «рішучого удару по агресивній зовнішній політиці Путіна та надіслала б Пекіну серйозне попередження». А також, вона б зміцнила зв’язки в альянсі демократичних країн, що, на думку Гербста і Кафарелли, є, можливо, найважливішими елементом для запобігання наступного масштабного конфлікту.
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