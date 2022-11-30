Актуально
- Голос Америки
Допомога Україні сьогодні, це – допомога самим собі завтра, кажуть експерти США - Just Security
Допомогти Україні в протистоянні з Росією сьогодні означає для США допомогти самим собі завтра у протистоянні з Китаєм, вважають аналітики вашингтонських дослідницьких установ, які закликають адміністрацію Джо Байдена активніше допомагати Україні перемогти у війні проти Росії.
Війна в Україні відкрила «слабкі місця» США та союзників Америки у підготовці до протистояння «великих держав», вважають колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст та Дженніфер Кафарелла, керівниця апарату Інституту вивчення війни.
«Надзвичайний російський наступ послужив необхідним тривожним сигналом для Сполучених Штатів і Заходу, щоб підготуватися до потворних потреб цієї нової ери суперництва великих держав. – пишуть дослідники у публікації для спеціалізованого видання Just Security.
Гербст і Кафарелла вважають, що російська віна проти України показує, що Сполучені Штати протягом багатьох років забагато зосереджувалися на «незвичних війнах» на Близькому Сході та в Південній Азії, а тому зробили надто мало, щоб підготуватися до викликів Росії Путіна, чи дій керівництва Китаю.
Нині, як вважають дослідники, «героїчний опір України вторгненню Росії дав Заходу безцінну можливість виправити ці помилки». Коли українські війська призупинили просування російських військ, Сполучені Штати та Європа, на думку Гербста та Кафарелли, почали активно діяти: НАТО та ЄС допомогли Україні зупинити агресію Кремля, покарали Москву санкціями, збільшили витрати на оборону та посилили оборону біля російських кордонів, а також посилили НАТО запланованим вступом Фінляндії та Швеції.
Уперше за багато десятиліть члени НАТО зрозуміли, що на обговорення нової стратегії немає багатьох років, тож діяти треба швидко, зауважують дослідники. І так, як колись у ХХ-му столітті війна в Іспанії стала передвісницею наступних воєн, так російська війна проти України, може показати, до чого потрібно готуватися, кажуть Гербст і Кафарелла.
Слабкі місця – мало снарядів, виробництво не готове виробляти більше
Зокрема з’ясувалося, що війна, яку веде Росія, не схожа на сучасні війни, а більше нагадує тактику Першої світової, коли противника намагалися придушити артилерією. І до такої війни США і союзники не готові, бо якщо вірити підрахункам, опублікованим журналістами, російські війська вистрелюють по 40-50 тисяч снарядів з артилерії щодня, а США виробляють лише 15 тисяч на місяць, а українські війська можуть вистрілити в районі 7 тисяч на день, наводять дослідники дані газети New York Times.
Також виробники виявилися неготовими збільшити виробництво без довгострокових контрактів від Пентагона. «Сполучені Штати вже мають багаторічні затримки на замовлення від союзників на американські ракетні системи Patriot через нестачу сировини та промислових потужностей для виробництва», – пояснюють дослідники. Вони, щоправда, додають, що про збільшення виробництва HIMARS, які виявилися надзвичайно ефективними в Україні, вдалося вже домовитися з виробниками.
На думку дослідників, Китай пильно стежить за розвитком подій, і оцінює спроможність США виправити минулі промахи. Тому, вони вважають, що для того, щоб не допускати більше слабких місць, щоб політика стримування не викликала сумнівів, адміністрація Байдена повинна продемонструвати лідерство. А США повинні зробити все, щоб ця війна стала «першою і єдиною в епоху суперництва великих держав». А шлях до цього, на думку Гербста і Кафарелли, полягає у тому, щоб надати Україні засоби для перемоги у цій війні, включно зі засобами протиповітряної оборони.
«Сполучені Штати та їх союзники повинні надіслати Україні більш досконалі системи озброєння, такі як ракети та артилерія з більшою дальністю до 300 кілометрів (185 миль), а також сучасні танки, щоб витіснити російські сили та досягти завершення цього конфлікту чимшвидше», – пишуть дослідники.
Бо перемога України завдала б «рішучого удару по агресивній зовнішній політиці Путіна та надіслала б Пекіну серйозне попередження». А також, вона б зміцнила зв’язки в альянсі демократичних країн, що, на думку Гербста і Кафарелли, є, можливо, найважливішими елементом для запобігання наступного масштабного конфлікту.
Всі новини дня
- Голос Америки
Ріст економіки США перевищив очікування
Економіка США росла швидше, ніж прогнозувалось раніше. В середу Бюро економічного аналізу США оприлюднило оцінку зростання ВВП на рівні 2,9% в третьому кварталі для аннуалізованих даних, або 0,7% для квартальних даних.
Бюро покращило свої оцінки, порівняно з попередніми даними озвученими минулого місяця - на рівні 2,6%, замість 2,9%
"Друга оцінка в основному відображує покращення в оцінці споживчих витрат та фіксованих інвестицій, яке дещо компенсувало зниження оцінок приватних інвестицій в запаси. Імпорт, який враховується у ВВП зі знаком "мінус", зменшився більше, ніж оцінювалось раніше", - пояснили в установі.
В другому кварталі економіка США показала падіння на рівні 0,6%, згідно з аннуалізованим показником, або 0,1% на основі квартальних даних.
Економічне зростання було зафіксоване, попри високу інфляцію і створює основу для втілення плану Федерального резерву із подальшого підвищення ставок. Федеральний резерв США вже неодноразово підвищував ставки цього року, намагаючись стримати інфляцію.
Президентка Єврокомісії: «Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини». Відео
«Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави. Росія також повинна заплатити фінансово за вчинене спустошення», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зеленський запросив Ілона Маска в Україну - NYT
Президент України Володимир Зеленський 30 листопада запросив американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами, повідомляє видання The New York Times.
Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, сказав Зеленський через відеозв’язок із The New York Times DealBook Summit.
«Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав, і коли ми можемо її закінчити», – цитує Зеленського видання.
На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».
Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.
- Голос Америки
Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими - Білий дім
Росія, ймовірно, продовжить свою війну в Україні принаймні протягом усієї зими, - таке припущення висловив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру, які вони здійснюють протягом останніх кількох тижнів. Фактично, всі ознаки, які ми бачимо, свідчать про те, що вони мають намір продовжувати це робити", - сказав Кірбі.
Він нагадав про оголошений напередодні новий пакет допомоги від США у 53 мільйони доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. "Ми можемо спробувати допомогти Україні, щоб світло було в якомога більшій кількості вікон протягом зими, але це буде викликом, тому що ми не думаємо, що росіяни зупиняться".
Крім того, у спілкуванні із журналістами Кірбі сказав, що США "цілковито підтримують міжнародну спільноту у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини та жорстокості проти українського народу".
Раніше Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.
Коментуючи цю новину, речник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив: "Генеральному секретарю відомо, що на різних платформах ведуться дискусії щодо можливого створення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо питання злочину агресії. Будь-яке рішення про створення такого трибуналу, за участю або без участі Організації Об’єднаних Націй, залишається за державами-членами".
Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія сказав, що у міжнародних партнерів України є певний супротив щодо створення трибуналу для покарання Росії. Для того, щоб змінити цю ситуацію, Україна, за словами Арахамії, наразі намагається "увімкнути увесь спектр інструментів парламентської дипломатії", повідомляє Радіо Свобода.
У статті використані матеріали Reuters
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум