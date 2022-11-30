Допомога Україні сьогодні, це – допомога самим собі завтра, кажуть експерти США - Just Security

Допомогти Україні в протистоянні з Росією сьогодні означає для США допомогти самим собі завтра у протистоянні з Китаєм, вважають аналітики вашингтонських дослідницьких установ, які закликають адміністрацію Джо Байдена активніше допомагати Україні перемогти у війні проти Росії.

Війна в Україні відкрила «слабкі місця» США та союзників Америки у підготовці до протистояння «великих держав», вважають колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст та Дженніфер Кафарелла, керівниця апарату Інституту вивчення війни.

«Надзвичайний російський наступ послужив необхідним тривожним сигналом для Сполучених Штатів і Заходу, щоб підготуватися до потворних потреб цієї нової ери суперництва великих держав. – пишуть дослідники у публікації для спеціалізованого видання Just Security.

Гербст і Кафарелла вважають, що російська віна проти України показує, що Сполучені Штати протягом багатьох років забагато зосереджувалися на «незвичних війнах» на Близькому Сході та в Південній Азії, а тому зробили надто мало, щоб підготуватися до викликів Росії Путіна, чи дій керівництва Китаю.

Нині, як вважають дослідники, «героїчний опір України вторгненню Росії дав Заходу безцінну можливість виправити ці помилки». Коли українські війська призупинили просування російських військ, Сполучені Штати та Європа, на думку Гербста та Кафарелли, почали активно діяти: НАТО та ЄС допомогли Україні зупинити агресію Кремля, покарали Москву санкціями, збільшили витрати на оборону та посилили оборону біля російських кордонів, а також посилили НАТО запланованим вступом Фінляндії та Швеції.

Уперше за багато десятиліть члени НАТО зрозуміли, що на обговорення нової стратегії немає багатьох років, тож діяти треба швидко, зауважують дослідники. І так, як колись у ХХ-му столітті війна в Іспанії стала передвісницею наступних воєн, так російська війна проти України, може показати, до чого потрібно готуватися, кажуть Гербст і Кафарелла.

Слабкі місця – мало снарядів, виробництво не готове виробляти більше

Зокрема з’ясувалося, що війна, яку веде Росія, не схожа на сучасні війни, а більше нагадує тактику Першої світової, коли противника намагалися придушити артилерією. І до такої війни США і союзники не готові, бо якщо вірити підрахункам, опублікованим журналістами, російські війська вистрелюють по 40-50 тисяч снарядів з артилерії щодня, а США виробляють лише 15 тисяч на місяць, а українські війська можуть вистрілити в районі 7 тисяч на день, наводять дослідники дані газети New York Times.

Також виробники виявилися неготовими збільшити виробництво без довгострокових контрактів від Пентагона. «Сполучені Штати вже мають багаторічні затримки на замовлення від союзників на американські ракетні системи Patriot через нестачу сировини та промислових потужностей для виробництва», – пояснюють дослідники. Вони, щоправда, додають, що про збільшення виробництва HIMARS, які виявилися надзвичайно ефективними в Україні, вдалося вже домовитися з виробниками.

На думку дослідників, Китай пильно стежить за розвитком подій, і оцінює спроможність США виправити минулі промахи. Тому, вони вважають, що для того, щоб не допускати більше слабких місць, щоб політика стримування не викликала сумнівів, адміністрація Байдена повинна продемонструвати лідерство. А США повинні зробити все, щоб ця війна стала «першою і єдиною в епоху суперництва великих держав». А шлях до цього, на думку Гербста і Кафарелли, полягає у тому, щоб надати Україні засоби для перемоги у цій війні, включно зі засобами протиповітряної оборони.

«Сполучені Штати та їх союзники повинні надіслати Україні більш досконалі системи озброєння, такі як ракети та артилерія з більшою дальністю до 300 кілометрів (185 миль), а також сучасні танки, щоб витіснити російські сили та досягти завершення цього конфлікту чимшвидше», – пишуть дослідники.

Бо перемога України завдала б «рішучого удару по агресивній зовнішній політиці Путіна та надіслала б Пекіну серйозне попередження». А також, вона б зміцнила зв’язки в альянсі демократичних країн, що, на думку Гербста і Кафарелли, є, можливо, найважливішими елементом для запобігання наступного масштабного конфлікту.