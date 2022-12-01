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Власниця мережі українських крамниць у передмісті Філадельфії допомагає українцям із роботою. Відео

Власниця мережі українських крамниць у передмісті Філадельфії допомагає українцям із роботою. Відео
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Власниця мережі українських крамниць у передмісті Філадельфії допомагає українцям із роботою. Відео

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За програмою «Єднанння заради України», США прийняли близько 85 тисяч українців, які шукали прихистку від російської агресії. Програма, оголошена президентом Байденом у квітні, дозволяє приватним особам спонсорувати перебування українців у США, а прибулим жити та працювати у США протягом двох років.

Втім, роботу знайти нелегко, і часто з працевляштуванням допомагає український бізнес у США. Із власницею одного з таких бізнесів у передмісті Філадельфії спілкувалася Ірина Соломко.

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