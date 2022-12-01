Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. Війна Росії проти України стала однією з ключових тем обговорень лідерів США та Франції. Подробиці з Білого Дому. Церква у Денвері організувала форум під гаслом «Ми всі українці», аби показати своїм прихожанам шляхи допомоги Украіні. Війна розлучила з мамою: німецька родина прийняла у себе українську дівчинку з Харкова. В Україні набирає популярності книжка “Ми були солдатами і молодими” - про війну у В'єтнамі.
Випуски
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листопад 30, 2022
Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, - Блінкен. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2022
НАТО посилить підтримку України. Головні заяви в Бухаресті. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 28, 2022
Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 25, 2022
«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 24, 2022
Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 23, 2022
Новий пакет допомоги США Україні. Реакції на російські атаки. ЧАС-ТАЙМ