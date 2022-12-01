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Час-Time

Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ

Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ
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Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. Війна Росії проти України стала однією з ключових тем обговорень лідерів США та Франції. Подробиці з Білого Дому. Церква у Денвері організувала форум під гаслом «Ми всі українці», аби показати своїм прихожанам шляхи допомоги Украіні. Війна розлучила з мамою: німецька родина прийняла у себе українську дівчинку з Харкова. В Україні набирає популярності книжка “Ми були солдатами і молодими” - про війну у В'єтнамі.

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