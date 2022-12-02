Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Державний візит Еммануеля Макрона до Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Державний візит Еммануеля Макрона до Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Державний візит Еммануеля Макрона до Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. За підсумками зустрічі президенти ще раз підтвердили свою незмінну підтримку України та захисту її суверенітету, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги - стільки, скільки це буде потрібно.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG