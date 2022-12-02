Державний візит Еммануеля Макрона до Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. За підсумками зустрічі президенти ще раз підтвердили свою незмінну підтримку України та захисту її суверенітету, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги - стільки, скільки це буде потрібно.