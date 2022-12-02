У США пропонують визнати Групу Вагнера терористами. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. У Конгресі представили законопроект про визнання Групу Вагнера терористичною організацією. В ЄС остаточно домовились встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Гепард. Блекаут: Як міжнародна спільнота допомагає України готуватися до перебоїв. У Сполучених Штатах представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія».
Випуски
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грудень 01, 2022
Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 30, 2022
Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, - Блінкен. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2022
НАТО посилить підтримку України. Головні заяви в Бухаресті. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 28, 2022
Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 25, 2022
«Щоб світло не згасало». США передають Україні генератори. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 24, 2022
Як США і ЄС можуть допомогти Україні відновити інфраструктуру? ЧАС-ТАЙМ