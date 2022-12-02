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Час-Time

У США пропонують визнати Групу Вагнера терористами. ЧАС-ТАЙМ 

У США пропонують визнати Групу Вагнера терористами. ЧАС-ТАЙМ 
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У США пропонують визнати Групу Вагнера терористами. ЧАС-ТАЙМ 

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В ефірі Час-Тайм. У Конгресі представили законопроект про визнання Групу Вагнера терористичною організацією. В ЄС остаточно домовились встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Гепард. Блекаут: Як міжнародна спільнота допомагає України готуватися до перебоїв. У Сполучених Штатах представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія».  

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