У США пропонують визнати Групу Вагнера терористами. ЧАС-ТАЙМ 

В ефірі Час-Тайм. У Конгресі представили законопроект про визнання Групу Вагнера терористичною організацією. В ЄС остаточно домовились встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Гепард. Блекаут: Як міжнародна спільнота допомагає України готуватися до перебоїв. У Сполучених Штатах представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія».