В ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. В ЄС остаточно домовились встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. В американському Конгресі представили законопроект про визнання Групу Вагнера терористичною організацією. Ініціативу зареєстрували в Сенаті США.