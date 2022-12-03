В ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
-
грудень 02, 2022
Державний візит Еммануеля Макрона до Вашингтона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
грудень 01, 2022
Підсумки другого дня саміту НАТО в Бухаресті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 30, 2022
ППО для України: нові заяви в Білому домі, Пентагоні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 29, 2022
Чи варто очікувати змін в санкційній політиці США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 26, 2022
У Вашингтоні вшанували пам'ять жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 25, 2022
Низка законодавців США подякували українцям. СТУДІЯ ВАШИНГТОН