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Студія Вашингтон

В ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

В ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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В ЄС встановили граничну ціну на російську нафту. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. В ЄС остаточно домовились встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. В американському Конгресі представили законопроект про визнання Групу Вагнера терористичною організацією. Ініціативу зареєстрували в Сенаті США.

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