Новий бомбардувальник США В-21 поєднав новітні технології ефективності та невидимості - Пентагон

Очільник Пентагону США Ллойд Остін назвав основні переваги нового американського ядерного бомбардувальника-невидимки В-21 Raider.

У своєму виступі на церемонії представлення літака в п'ятницю в Каліфорнії Остін вказав на ефективність, невидимість та надійність бомбардувальника.

В-21, який може з надзвичайною точністю доставляти як ядерну, так і звичайну зброю, не муситиме базуватись в регіоні, де здійснюються завдання бо має значний радіус дії. "Жодний інший бомбардувальник не співставний з його ефективністю", - зауважив Остін.

Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли

Проект літака базується на 50 роках дослідження в сфері невидимості і, за словами посадовця, навіть "найбільш просунута система ППО матиме складнощі в тому, щоб виявити В-21 в небі".

"Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли", - сказав Остін.

Він додав: "Оборона Америки завжди базуватиметься на стримуванні конфлікту. Тому ми знову чітко вказуємо можливому супротивнику: ризик та витрати агресії значно переважають будь-які можливі здобутки".

Як повідомляв АР, B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено.

Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.

У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться", повідомляє АР.

В статті використано інформацію АР.