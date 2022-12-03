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- Голос Америки
Новий бомбардувальник США В-21 поєднав новітні технології ефективності та невидимості - Пентагон
Очільник Пентагону США Ллойд Остін назвав основні переваги нового американського ядерного бомбардувальника-невидимки В-21 Raider.
У своєму виступі на церемонії представлення літака в п'ятницю в Каліфорнії Остін вказав на ефективність, невидимість та надійність бомбардувальника.
В-21, який може з надзвичайною точністю доставляти як ядерну, так і звичайну зброю, не муситиме базуватись в регіоні, де здійснюються завдання бо має значний радіус дії. "Жодний інший бомбардувальник не співставний з його ефективністю", - зауважив Остін.
Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшлиЛлойд Остін
Проект літака базується на 50 роках дослідження в сфері невидимості і, за словами посадовця, навіть "найбільш просунута система ППО матиме складнощі в тому, щоб виявити В-21 в небі".
"Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли", - сказав Остін.
Він додав: "Оборона Америки завжди базуватиметься на стримуванні конфлікту. Тому ми знову чітко вказуємо можливому супротивнику: ризик та витрати агресії значно переважають будь-які можливі здобутки".
Як повідомляв АР, B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено.
Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться", повідомляє АР.
В статті використано інформацію АР.
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До України їде Верховий комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
У неділю, 4 грудня починається візит Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.
Очікується, що новий верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками громадянського суспільства, а також представниками груп жертв, включаючи родичів зниклих безвісти або захоплених цивільних осіб і військовополонених.
Австрійський юрист, який багато років працював у структурах ООН, Фолькер Тюрк має досвід роботи представника ООН у Малайзії, помічника голови місії ООН в Косово та Боснії та Герцеговині, регіонального координатора захисту в Демократичній Республіці Конго та в Кувейті.
Тюрк очолив офіс Верховного комісара ООН з прав людини у жовтні та у своєму першому інтерв’ю на новій посаді сказав, що його непокоїть ескалація конфлікту в Україні, зокрема напади за допомогою дронів на цивільні об’єкти.
«Абсолютно важливо, щоб цивільні об'єкти, цивільні особи, не були цілями, хоча цього важко досягти у густонаселених міських районах», – сказав він у розмові з французьким міжнародним мовником RFI.
У цій розмові Тюрк наголосив, що повага до міжнародного права є «абсолютно критично важливою».
У п’ятницю, 2 грудня, після свого останнього офіційного візиту до України свої висновки представила Слідча комісія по Україні. За словами експертів, призначених Радою ООН для розслідування можливих порушень прав людини, що загрози правам і життю молоді «постійно збільшуються».
Незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України засвідчила після дев’яти місяців війни, в Україні знищені десятки шкіл. За словами представників ООН, «забезпечення доступу до освіти є ускладненим у багатьох районах, звідки виведені російські війська, таких як Харків і Херсон».
Як мовиться у повідомленні на сайті ООН, три слідчі місії зі встановлення фактів «приділили значну увагу» руйнуванню цивільної інфраструктури в Україні – зокрема її енергетичної та транспортної мереж, що особливо важливо у період різкого падіння температур взимку, та викликає занепокоєння щодо найбільш уразливих верств населення України.
«Обидві є передумовами для доступу до прав, а цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом», – йдеться у заяві слідчих.
«Комісія має намір детально вивчити це питання і повернеться до нього у доповіді Раді з прав людини в березні наступного року», – заявили слідчі голова групи Ерік Мьосе з Норвегі, Ясмінка Джумхур з Боснії та Герцеговини та Пабло де Грайфф з Колумбії.
За їхніми словами, «у той час як гуманітарна ситуація в Херсоні широко висвітлюється, десятки міст по обидва боки лінії фронту в Запоріжжі щодня обстрілювалися протягом останніх тижнів». Також більшість мешканців Донецької області стикаються з надзвичайно обмеженим доступом до опалення, води, медичних та освітніх послуг.
Як повідомляє ООН, організація розподілила сотні генераторів у лікарнях, школах і пунктах обігріву по всій Україні для людей, які не мають доступу до комунальних послуг. Також за словами речника генерального секретаря ООН, зимовими запасами та послугами, опалювальними приладами та ремонтом будинків понад було забезпечено близько 630 000 людей в Україні.
- Голос Америки
В Лондоні допитали російського олігарха за підозрою у відмиванні коштів
В Лондоні влада заарештувала, допитала і відпустила під заставу російського бізнесмена та ще двох осіб за підозрою у злочинах, зокрема у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ і дачі неправдивих свідчень, йдеться в офіційному повідомленні Національного агентства Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA).
До операції було залучено понад 50 офіцерів. Слідчі NCA також вилучили низку цифрових пристроїв і значну кількість готівки.
У відомстві повідомили, що 58-річного чоловіка заарештували в четвер (1 грудня) у його багатомільйонній резиденції в Лондоні співробітники відділу боротьби з клептократією NCA.
35-річного чоловіка, який працював у приміщенні, було заарештовано неподалік за підозрою у відмиванні грошей і перешкоджанні офіцеру NCA після того, як його помітили, коли він покидав цю адресу з сумкою, у якій виявлено тисячі фунтів готівкою.
Третій чоловік у віці 39 років, який є колишнім хлопцем нинішнього партнера бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за злочини, включаючи відмивання грошей і змову з метою шахрайства.
Вперше за 22 роки Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю заарештувало російського олігарха в Великій Британії у зв'язку з відмиванням коштів. Так відреагував у Twitter фінансист і відомий критик Кремля Білл Браудер на повідомлення про операцію.
Велика Британія, США сформували правоохоронні підрозділи з боротьби з клептократією на міжнародному рівні цього року, щоб обмежити можливості олігархів використовувати фінансові системи своїх країн.
Відповідний правоохоронний підрозділ США KleptoCapture з міжнародними союзниками заарештував шикарну яхту російського олігарха вартістю 90 млн доларів в Іспанії, яхту вартістю півмільярда доларів на Фіджі а також заарештував активи на мільйони доларів, пов'язаних з санкційними сторонами в фінансових установах США, повідомили в Білому домі.
- Голос Америки
США включили Росію та «Групу Вагнера» до переліку країн та організацій, що придушують свободу віросповідання – звіт Держдепу
Сполучені Штати включили Росію а також Китай, Іран, Північну Корею та М’янму до переліку країн, де релігійні свободи зазнають найбільших утисків. Про це Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, представляючи звіт Державного департаменту про стан релігійної свободи у світі, який його відомство має готувати щороку, відповідно до Закону про свободу віросповідання.
Блінкен заявив, що ці та низка інших країн, визначені країнами, що викликають особливе занепокоєння через участь у грубих порушеннях релігійної свободи. Також, за словами Блінкена, російську приватну військову компанію «Група Вагнера», яка діє на території України, Сирії та низки африканських країн, було визнано однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
«У всьому світі уряди та недержавні організації переслідують, погрожують, ув’язнюють і навіть вбивають людей через їхні переконання, – сказав Блінкен у заяві. – Сполучені Штати не залишаться осторонь перед обличчям цих зловживань».
Як повідомляв «Голос Америки», «Групу Вагнера» очолює довірена особа президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин, а її найманців західні країни та експерти ООН звинувачують у численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.
Також у п’ятницю, сенатори США подали до Сенату законопроект, який передбачає визнання «Група Вагнера» терористичною організацією. У числі злочинів, у яких звинувачують вагнерівців є «вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівля жінками та дітьми».
Щодо свободи релігії, загалом США визнали 12 країн та 9 організацій, серед них такі як ІДІЛ, Талібан, та Боко Харам, і від цього року «Група Вагнера», такими, що «викликають стурбованість» у питанні дотримання релігійних свобод.
Телеканал CNN, посилаючись на слова чиновника з Державного департаменту, повідомляє, що за словами представника Державного департаменту, за даними відомства, «Група Вагнера» веде операції, націлені на членів релігійних меншин, «у деяких випадках вбиваючи цивільних мусульман на підставі ймовірної та неперевіреної приналежності до озброєних груп».
Закон США про релігійну свободу 1998 року вимагає від президента, який покладає цю функцію на державного секретаря, визначати країни, що викликають особливе занепокоєння, тим, що систематично та постійно порушують свободу віросповідання.
Закон надає державному секретареві низку політичних інструментів, включаючи санкції, які можна застосувати до країн та організацій в переліку.
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