Брифінг Голосу Америки. Зима може стати вдалим часом для контрнаступу України - аналітики

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Інституті дослідження війни вважають, що зима може стати вдалим часом для українського контрнаступу, попри удари Росії по енергетичній інфраструктурі України. Говоримо про це та більше. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.