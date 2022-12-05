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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Зима може стати вдалим часом для контрнаступу України - аналітики

Брифінг Голосу Америки. Зима може стати вдалим часом для контрнаступу України - аналітики
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Брифінг Голосу Америки. Зима може стати вдалим часом для контрнаступу України - аналітики

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В Інституті дослідження війни вважають, що зима може стати вдалим часом для українського контрнаступу, попри удари Росії по енергетичній інфраструктурі України. Говоримо про це та більше. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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