У США відреагували на нові ракетні удари по Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Новий тиждень в Україні почався із чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Як реагують в США? Інтерв’ю з сенаторами США Джимом Рішем та Джин Шахін: про перспекткиви вступу України в НАТО та майбутнє підтримки Києва у Вашингтоні. У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату: що це може змінити? Що означає обмеження цін на російську нафту: пояснює аналітик Едвард Чоу. Український «Щедрик» пролунав у легендарному концертному залі «Карнегі Гол» у Нью-Йорку.
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