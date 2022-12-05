У США відреагували на нові ракетні удари по Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Новий тиждень в Україні почався із чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Як реагують в США? Інтерв’ю з сенаторами США Джимом Рішем та Джин Шахін: про перспекткиви вступу України в НАТО та майбутнє підтримки Києва у Вашингтоні. У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів до Сенату: що це може змінити? Що означає обмеження цін на російську нафту: пояснює аналітик Едвард Чоу. Український «Щедрик» пролунав у легендарному концертному залі «Карнегі Гол» у Нью-Йорку.