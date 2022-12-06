Україна бореться за майбутнє своїх дітей - США в Радбезі ООН. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі. Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США. У Вашингтоні проходить Міжнародна антикорупційна конференція: говоримо з її учасницею - Катериною Риженко з Transparency International Ukraine. Інтерв’ю з Френсісом Фукуямою: про можливі сценарії розвитку російської війни проти України. Мисткиня з Дніпра готує замовлення для книжкового клубу із США - частину творів планують продати, а зібрані кошти передати на потреби української армії. Головний тренер ФК «Шахтар» Ігор Йовічевіч – про футбол, війну та українських воїнів.
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грудень 01, 2022
Байден приймає Макрона. Тема України – одна з ключових. ЧАС-ТАЙМ
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Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, - Блінкен. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2022
НАТО посилить підтримку України. Головні заяви в Бухаресті. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 28, 2022
Саміт НАТО в Бухаресті. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ