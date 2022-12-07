Програма протезування для українців у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Посольство США в Україні привітало українців із Днем ЗСУ. З часу повномасштабної війни в Україні волонтери «Protez Foundation» з Мінесоти надали допомогу вже п’ятьом групам українців включно із військовими. Як діє ця програма?