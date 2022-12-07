Брифінг Голосу Америки. Зеленський та "Дух України" - персона року 2022 за версією TIME

Брифінг Голосу Америки - наживо. Журнал TIME визнав Володимира Зеленського та "Дух України" персоною року 2022. Говоримо про це та більше. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.