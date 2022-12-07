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Час-Time

Дії РФ в Україні є геноцидом – резолюція комітету Сенату США. ЧАС-ТАЙМ

Дії РФ в Україні є геноцидом – резолюція комітету Сенату США. ЧАС-ТАЙМ
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Дії РФ в Україні є геноцидом – резолюція комітету Сенату США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Резолюцію щодо визнання дій РФ геноцидом проти українського народу підтримали в комітеті Сенату США із міжнародних відносин. Американські законодавці пояснили чи є ризик сповільнення американської допомоги Україні. Журнал TIME назвав Володимира Зеленського та дух України персоною 2022 року. У США є апетит постачати Україні ефективне озброєння - полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон. «Руїни, одні руїни»: мешканці повертаються в практично знищене російськими ракетами та авіабомбами деокуповане село Посад-Покровське.

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