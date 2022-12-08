38 млрд для України: на якому етапі розгляд в Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Комітет Сенату із міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Ми повинні й надалі робити все можливе, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за виживання, - йдеться у заяві співголови комітету сенатора Джима Ріша. Ще раніше адміністрація Байдена звернулась до Конгресу по додаткові майже 38 мільярдів для України - на якому етапі зараз розгляд цього питання.
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