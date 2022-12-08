Брифінг Голосу Америки. США обміняли увʼязнену в Росії баскетболістку Грайнер

Брифінг Голосу Америки - наживо. США обміняли американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута, росіянина, який відбував строк в ув'язненні США за звинуваченнями в торгівлі зброєю. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.