У США вітають повернення Ґрайнер – деталі з Білого Дому. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США обміняли увʼязнену в Росії американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута - росіянина, який відбував термін у США за торгівлю зброєю. Деталі з Білого Дому. Гельсінська комісія США заслухала волонтерів, які збирають пожертви на підтримку України. США нададуть підтримку українському бізнесу на Заході країни: документ про це підписали Банк Львів та Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку. Антикорупційні зусилля в Україні протягом повномасштабної війни: інтерв’ю з очільником «Прозорро. Продажі» Олексієм Соболєвим. Дефібрилятори, антибіотики, машини швидкої для України: як громадська організація з Чикаго UMANA допомагає українцям.