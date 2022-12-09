Ґрайнер обміняли на Бута: як реагують у США. СТУДІЯ ВАШИНГОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати обміняли увʼязнену в Росії американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер на Віктора Бута - росіянина, який відбував термін у США за торгівлю зброєю. При цьому в російській вʼязниці перебуває ще один громадянин США Пол Вілан - уряд США працює над тим, аби звільнити також і його.