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Британія, Італія і Японія погодилися розробляти новітній бойовий літак
У Лондоні повідомили, що Велика Британія об’єднає зусилля з Італією і Японією для спільної розробки нового бойового літака винищувача.
Проект називають одним з найбільших західних військових розробок, що відбуватимуться без участі Сполучених Штатів на додаток до подібної спільної програми, яку окремо раніше оголосили Німеччина, Франція та Іспанія.
Нове покоління бойових літаків, яке ми розробляємо, захищатиме нас і наших союзників.Ріші Сунак
Створення, виробництво й обслуговування бойових літаків вимагає великих коштів і, наприклад, розробка найновішого американського винищувача F35 стала одним з найдорожчих проектів міністерства оборони США.
Британський уряд наголошує, що новий британсько-італійсько-японський літак має бути «сумісний з винищувачами інших партнерів по НАТО».
Західні країни зараз заявляють про більшу готовність докладати зусиль і виділяти коштів на військові цілі на тлі війни Росії проти України, а також з огляду на нарощування військової сили Китаєм і загрози застосування сили щодо Тайваню.
Долучення Японії до британсько-італійських намірів у Лондоні називають важливим досягненням.
У заяві британського уряду процитовано слова прем’єр-міністра Ріші Сунака про те, що «безпека Євроатлантичного і Тихоокеанського регіонів неподільна».
«Нове покоління бойових літаків, яке ми розробляємо, захищатиме нас і наших союзників по всьому світу», - заявив Ріші Сунак.
Урядовці кажуть, що новий проект, окрім військового значення, означатиме також великі економічні стимули, потенційно створивши тисячі робочих місць та нові експортні можливості.
Британсько-італійсько-японський винищувач може бути в небі 2035 року.
Згідно з агентством Reuters основою стане розроблений британцями проект літака Tempest із залученням японської програми F-X та італійської компанії Leonardo.
Британські ЗМІ пишуть, що той літак імовірно використовуватиме багато новітніх технологій включно зі штучним інтелектом, для допомоги пілоту у складних ситуаціях.
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"Допомога Заходу надто повільна", - волонтери звернулись до Гельсінської комісії США
Представники чотирьох громадських організацій, які збирають пожертви на підтримку України, виступили перед Комісією Конгресу США з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відомою як Гельсінська комісія США. На слуханнях 7 грудня були присутні очільники громадських організацій з України, США та Литви.
Активісти розповіли американським законодавцям про логістичні та регуляторні перепони, які можуть заважати надсилати необхідні речі на фронт. Зокрема Йонас Охман, засновник і голова неурядової організації Blue/Yellow for Ukraine, яка базується у Литві, наголосив, що допомога Заходу часто надходить надто повільно.
"Ми критично оцінюємо підтримку, яка надається із Заходу. Ми відчуваємо моральний обов'язок повідомити та спробувати обговорити ситуації, коли необхідна підтримка не надається так швидко і скоординовано, як могла би. Ми вже кілька разів піднімали це питання у Вашингтоні. Я не кажу, що система допомоги не працює, але вона надто повільна", - заявив Йонас Охман, під час свого виступу.
Прискорити купівлю і доставку необхідного обладнання може спрощення бюрократичних процедур, стверджує Тарас Чмут, голова фонду "Повернись живим". Зокрема, йдеться про вилучення України з графи "контроль над злочинністю" списку контролю за торгівлею США.
"Для нас і наших американських партнерів, це можливість прискорення закупівлі американської техніки і спорядження. Вилучення України з графи "контроль над злочинністю", списку контролю за торгівлею США дозволить значно швидше отримувати те, чого сьогодні потребує Українська армія для війни. На жаль війна і масштаби втрат настільки великі, що ні українська влада, ні західні партнери не можуть одноосібно закрити усі потреби. Саме тому для нас важливо спрощення тих чи інших процедур для прискорення роботи нашої організації та наших американських партнерів й інших волонтерських організацій з України", - пояснює Тарас Чмут.
Окрім того, волонтер та сержант резерву морської піхоти ВМСУ Тарас Чмут наголосив, що одне із головних завдань фонду "Повернись живим" - це допомогти українській державі виграти час.
"Наша робота тісно координується із головнокомандувачем Збройних сил Залужним, командуванням сил логістики, які безпосередньо відповідають за забезпечення Збройних сил. Наше завдання не замінити державу, наше завдання посилити її, там де це необхідно. Або надавати державі час, допоки вона знайде ресурси", - наголосив Тарас Чмут.
Від лютого 2022-го року "Благодійний фонд Сергія Притули" зібрав більш як на 85 мільйонів доларів пожертв на українську армію. Такі дані під час засідання Комісії навів засновник фонду, Сергій Притула.
"Ми беремо на себе велику відповідальність за гроші людей. Бо все українське суспільство жертвує у наші фонди, навіть маленькі діти. З серпня цього року і до сьогодні маленькі діти віком 5, 8 та 10 років принесли нашому фонду близько 200 тисяч доларів. Так, це щось неймовірне, і ці діти мають багато різних історій за собою. Наприклад, одна маленька дівчинка обрізала своє волосся, щоб продати його та принести гроші до нашого Фонду, щоб допомоги українській армії. І тому ми живемо з цією відповідальністю за пожертви які вносять люди", - наголосив Притула.
Своєю чергою, президентка американської громадської організації Razom For Ukraine, Дора Хомяк, підкреслила, що волонтери нині діють в умовах активної, повномасштабної російської війни на території України. Так, на минулому тижні актівстка Razom For Ukraine, а також штурмовичка батальйону «Айдар» та голова Жіночого ветеранського руху Андріана Сусак була тяжко поранена на фронті.
"Сьогодні до нас мала приєднатись моя колега, співзасновниця Razom, Люба Шипович. Але натомість вона перебуває в лікарні й доглядає за важкопораненою Андріаною Сусак. Я не хочу, щоб іще хтось із моєї команди, моїх колег чи друзів опинився в лікарнях. Я знаю, що американський народ підтримує українську перемогу. І усі разом ми, американці, працюємо задля цієї перемоги. Питання в тому, чи погодить Конгрес таку необхідну Україні допомогу? І чи Сполучені Штати нададуть цю допомогу вчасно?" - заявила Дора Хомяк.
Наразі неурядові організації постачають українській армії тактичне спорядження, комерційні дрони, оптику нічного та теплового бачення, радіостанції захищеного зв'язку та бронежилети. Часто ці організації надають більше військового спорядження певних видів, ніж уряд України, йдеться на сайті Гельсінської комісії США.
США надсилають до України засоби захисту проти дронів та ППО
ВАШИНГТОН, 8 грудня (Reuters) – Згідно з документом, з яким ознайомився Reuters у четвер, Сполучені Штати готуються надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів із засобами для враження безпілотників і зміцнення протиповітряної оборони.
Про пакет може бути оголошено вже в п’ятницю. Яке саме обладнання для боротьби з безпілотниками та ППО включено до пакету поки невідомо.
Очікується, що Пентагон також включить ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), виготовлені Lockheed Martin Corp (LMT.N), 155-мм боєприпаси, військові транспортні засоби Humvee та генератори, згідно з повідомленнями поінформованих джерел та документом.
Білий дім не відповів відразу на запит про коментарі, а речник Ради національної безпеки США відмовився коментувати пакет допомоги. Вміст і обяг пакетів допомоги можуть змінюватися, доки їх не підпише президент.
275 мільйонів доларів буде виділено в рамках повноважень президента (PDA), які дозволяють Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Росія збільшила ракетні удари по Україні частково щоб вичерпати запаси засобів протиповітряної оборони Києва та отримати контроль за небом над країною, заявив у листопаді високопоставлений чиновник Пентагону.
Щоб протистояти цим нападам, Сполучені Штати відправили в Україну просунуті зенітні системи NASAMS, які працюють уже кілька тижнів.
Вашингтон раніше оголосив, що надсилає чотири системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger виробництва Raytheon Technologies Corp (RTX.N), і ракети-перехоплювачі HAWK.
США союзники також надсилають системи ППО.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати надіслали Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.
У четвер законодавці США проголосували за те, щоб наступного року надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги.
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