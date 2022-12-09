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Час-Time

Деталі нового пакету безпекової допомоги США Україні $275млн. ЧАС-ТАЙМ

Деталі нового пакету безпекової допомоги США Україні $275млн. ЧАС-ТАЙМ
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Деталі нового пакету безпекової допомоги США Україні $275млн. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Білий дім: Пакет включатиме ракети систем HIMARS, 80 тис. снарядів, багатоцільові бронемашини HMMWV, генератори та інше бойове обладнання. Ця допомога включатиме також нові можливості для боротьби з безпілотниками і посилення протиповітряної оборони. Джон Кірбі: Іран став головним підтримувачем Росії у питанні зброї. Палата Представників проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік, де, зокрема, заклали $800 млн на додаткову безпекову допомогу для України. Про Байрактари і супутники, координацію між волонтерськими фондами і меседжі Конгресу – інтерв’ю із Сергієм Притулою. Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер: Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Потік переселенців не зменшується: як у Молдові благодійники вітають українців.

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