Деталі нового пакету безпекової допомоги США Україні $275млн. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Білий дім: Пакет включатиме ракети систем HIMARS, 80 тис. снарядів, багатоцільові бронемашини HMMWV, генератори та інше бойове обладнання. Ця допомога включатиме також нові можливості для боротьби з безпілотниками і посилення протиповітряної оборони. Джон Кірбі: Іран став головним підтримувачем Росії у питанні зброї. Палата Представників проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік, де, зокрема, заклали $800 млн на додаткову безпекову допомогу для України. Про Байрактари і супутники, координацію між волонтерськими фондами і меседжі Конгресу – інтерв’ю із Сергієм Притулою. Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер: Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Потік переселенців не зменшується: як у Молдові благодійники вітають українців.