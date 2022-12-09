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Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Тобіас Лінднер

Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Тобіас Лінднер
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Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Тобіас Лінднер

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Одне з відкритих питань - перспективи надання західними партнерами систем Patriot. Раніше влада Польщі запропонувала розмістити на українській території систему Patriot, яку Німеччина запропонувала надати Польщі.

Як пояснив Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер в коментарі Голосу Америки, Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні. Наявні установки - це частина системи колективної оборони НАТО. Під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні міністр Лінднер також сказав, що Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. З ним ексклюзивно спілкувалась Тетяна Ворожко.

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