Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно - Тобіас Лінднер

Показати більше Show less

Як пояснив Державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер в коментарі Голосу Америки, Німеччина не має систем Patriot, які вона могла б передати Україні. Наявні установки - це частина системи колективної оборони НАТО. Під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні міністр Лінднер також сказав, що Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. З ним ексклюзивно спілкувалась Тетяна Ворожко.